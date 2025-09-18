Esonero nel week-end: Mancini pronto al ritorno

Potrebbe consumarsi l’esonero nel week-end per uno dei top club del campionato. E Roberto Mancini è tra i tecnici più attesi in questo inverno.

Dopo aver rinunciato ad alcune soluzioni, come quella alla Sampdoria – nonostante l’amore per i blucerchiati, il livello dell’ex CT è troppo elevato per la Serie B -, Roberto Mancini potrebbe scegliersi di rimettersi in gioco.

Tra le top squadre d’Europa, fino a questo momento, Fenerbahce, Leverkusen e Benfica si sono separate dal proprio allenatore. Quest’ultima ha scelto Mourinho e l’ipotesi del ritorno di Mou, in un posto dove ha già allenato, si è estinta in poco o nulla. Diverso il discorso per Roberto Mancini, in una città che conosce benissimo per quanto vissuto da allenatore nell’arco della sua carriera. Dopo le avventure con Italia e Arabia Saudita, da Commissario Tecnico, occhio quindi al ritorno in gioco per Mancini, da tecnico di un club.

Esonero possibile nel week-end: ultima spiaggia per il tecnico

Sarà l’ultima spiaggia quella di domenica per il tecnico che, malgrado anche i suoi predecessori non è che abbiano fatto poi così bene, sta faticando e non poco in questo inizio di campionato.

Senza coppe e con una squadra che andrà ancora rifondata, rischia l’esonero infatti Ruben Amorim. L’allenatore portoghese, quasi un anno fa, è stato comprato letteralmente dallo Sporting Lisbona, non trovando pero allo United i successi che si aspettavano a Manchester. E adesso, il rischio di vederlo esonerato nel week-end, è concreto.

Dovesse fallire anche contro il Chelsea, allora il Manchester United procederà con l’esonero di Ruben Amorim. A quel punto, al posto del portoghese, sono diversi i candidati e tra questi figura anche il nome di Roberto Mancini che, seppur avendo allenato il City e rivale storica del club dell’Old Trafford, conosce benissimo Manchester tanto da sapere come venir fuori da un momento così.

Roberto Mancini e le alternative: chi sarà scelto in panchina

Ci sono diversi nomi per sostituire Ruben Amorim, a serio rischio esonero al Manchester United. Oltre al nome di Mancini, fanno sapere dal Mirror che Fabio Silva è in cima alla lista dei desideri, ma complicato. Perché ad oggi il portoghese è impegnato col Fulham, così come Glasner, che non lascerà il Crystal Palace.

Facendo una scelta diversa, andrà su un allenatore libero a quel punto lo United. Altrimenti, sempre per uno che conosce Manchester, occhio alla posizione dello storico ex centrocampista inglese e leggenda dello United: Michael Carrick