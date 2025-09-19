Tudor ‘scarica’ Perin: a gennaio firma con una big italiana

Il portiere laziale non sembra rientrare più nei piani della Juventus. Il tecnico croato ha confermato che il titolare resta Di Gregorio

Ultimi mesi di Perin con la maglia della Juventus. Nonostante due prestazioni non proprio all’altezza, Tudor in conferenza stampa ha confermato la sua fiducia nei confronti di Di Gregorio. L’estremo difensore sarà il titolare in questa stagione e a, meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo momento, per il portiere laziale ci sarà davvero poco spazio. Una situazione che potrebbe vederlo partire magari già direttamente durante il calciomercato invernale.

Una big italiana potrebbe optare di puntare su Perin sin da subito e senza attendere l’estate. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro di calciomercato più chiaro. Ma resta una pista comunque da seguire con attenzione anche perché parliamo di un estremo difensore che, ogni volta chiamato in causa, ha sempre risposto presente.

Calciomercato: Perin lascia la Juventus, attenzione ad una big

Perin aveva pensato di lasciare la Juventus già in estate, ma senza particolare fortuna. Le trattative non si sono concretizzate e alla fine si è deciso di restare in bianconero. Lo spazio, con Tudor, è sempre inferiore e quindi a gennaio si potrebbe ragionare sulla possibilità di partire e andare a trovare continuità altrove. Naturalmente bisognerà capire come si evolverà il valzer dei portieri che ad oggi è molto incerto.

Allegri accoglierebbe volentieri Perin al Milan, ma il discorso è rinviato in estate. Chi potrebbe decidere di puntare sull’estremo difensore bianconero nel calciomercato invernale è l’Inter. Non è un mistero che Sommer ha il contratto in scadenza e davanti ad una buona proposta lo svizzero è destinato a partire. In quel caso Marotta è pronto a chiedere un sacrificio a Oaktree per prelevare l’estremo difensore della Juventus e dare una alternativa di esperienza a Martinez almeno fino a giugno.

Sappiamo come Chivu è più disposto ad un turnover in porta rispetto a Tudor e questo dovrebbe facilitare l’operazione. L’Inter, comunque, si muoverà esclusivamente con la partenza di Sommer. Ma Perin resta una idea di calciomercato per i nerazzurri in vista di gennaio. Vedremo come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane.

Mercato: Perin resta una idea per l’Inter

L’Inter ha già fatto un ragionamento in estate, ma alla fine Sommer è rimasto. Ora il portiere elvetico davanti ad una proposta importante a gennaio potrebbe partire e quindi Perin resta una possibilità da tenere in considerazione. Anche se ad oggi non c’è una trattativa concreta.

La certezza è rappresentata dal fatto che Perin spingerà per lasciare la Juventus. Davvero troppo poco spazio per lui con Tudor che ha ribadito la propria fiducia in Di Gregorio.