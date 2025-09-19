Infortunio Lautaro: ansia Inter, è arrivata una brutta notizia

Le condizioni dell’argentino continuano ad essere sotto la lente d’ingrandimento dello staff medico nerazzurro e le notizie non sono assolutamente positive

La vittoria contro l’Ajax ha permesso all’Inter di ‘respirare’ un po’. Le due sconfitte in campionato avevano sicuramente segnato l’ambiente nerazzurro, ma ora la fiducia è tornata e la sfida con il Sassuolo può rappresentare un crocevia importante in ottica futuro. I neroverdi sono un avversario molto scomodo per la qualità offensiva anche se i favori del pronostico restano tutti per gli uomini di Chivu.

Il tecnico nerazzurro starebbe ragionando sulla possibilità di fare un po’ di turnover e le decisioni dipenderanno anche dagli uomini a disposizione. Da capire la situazione Lautaro. L’argentino è alle prese con un fastidioso infortunio alla schiena e da Appiano Gentile non arrivano sicuramente delle buone notizie. La speranza da parte dell’Inter è comunque quella di un recupero in breve tempo per consentire una ampia rotazione anche in attacco.

Inter: infortunio Lautaro, le ultime notizie

La sconfitta contro la Juventus ha portato anche questo problema di Lautaro. In un primo momento non sembrava niente grave tanto che Chivu lo ha convocato per Amsterdam preservandolo visto anche l’andamento della partita e l’ottima prestazione di Pio Esposito. Il classe 2005 si candida per una maglia da titolare anche in campionato visto che dall’infermeria non arrivano assolutamente delle buone notizie.

L’infortunio alla schiena per Lautaro non è stato ancora smaltito. L’argentino anche oggi, come riferito da Sky, si è allenato a parte e a questo punto una sua presenza da titolare contro il Sassuolo è difficile. I dubbi in casa Inter saranno sciolti solamente domani dopo la conferenza di Chivu. Ma di certo le condizioni dell’argentino non sono ottimali visto che non effettua una seduta con il gruppo ormai da diverso tempo e non c’è intenzione di prendersi rischi.

La convocazione non sembra a rischio. Lautaro dovrebbe sedersi in panchina contro il Sassuolo, ma un suo utilizzo è ad oggi complicato da immaginare. Si tratta di un infortunio molto delicato e si spera comunque in un recupero in poco tempo per consentire all’argentino di dare una mano all’Inter magari sin dal prossimo weekend.

Inter: Pio Esposito favorito per il posto in attacco

Con Lautaro che difficilmente partirà dall’inizio, Chivu non ha dubbi sull’utilizzo di Pio Esposito. Il classe 2005 ha scavalcato Bonny nelle gerarchie del tecnico romeno e attualmente è il terzo attaccante in rosa per l’Inter. E con il Sassuolo ci sarà anche la possibilità di andare in rete.

Naturalmente al momento siamo comunque nel campo delle ipotesi. I dubbi su Lautaro ed Esposito saranno sciolti solamente a ridosso della sfida, ma Pio è in vantaggio visto l’infortunio alla schiena del capitano nerazzurro.