Esonero dopo la disfatta in Champions: Xavi il nuovo allenatore

La disfatta nella notte di Champions League potrebbe portare la dirigenza a prendere una decisione importante.

Stando alle ultime notizie, infatti, non è da escludere che possa arrivare (anche un po’ a sorpresa) l’esonero dell’allenatore, visto che la sconfitta di questa sera ha colpito e ferito tutti, soprattutto la proprietà, che si sarebbe già cominciata a muovere di conseguenza individuando in Xavi, l’ex Barcellona, il profilo ideale, per esperienza ed idee, dal quale ripartire dopo una delusione del genere.

Xavi torna in panchina: allenerà una big

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Xavi, che dopo l’esperienza sulla panchina del Barcellona potrebbe finalmente tornare in gioco. Nulla di confermato per il momento, semplici dialoghi in corso tra le parti, anche se dopo questa complicata notte di Champions le cose potrebbero subire un’accelerata importante.

Da capire innanzitutto se Xavi sarà disposto ad accettare una destinazione del genere, ma l’idea di allenare una squadra forte che gioca la Champions potrebbe convincerlo prima del tempo. Ovviamente l’arrivo dello spagnolo è strettamente legato all’esonero dell’attuale allenatore, la cui posizione in panchina è fortemente in bilico dopo la pesante sconfitta di questa sera. Considerando il valore assoluto della squadra, tifosi e proprietà si aspettavano decisamente di più, non un passivo così pensate ed importante, motivo per il quale le cose potrebbero presto degenerare, soprattutto nel momento in cui Xavi dovesse effettivamente aprire a questa soluzione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’ex Barcellona potrebbe sedersi sulla panchina del Galatasaray nel momento in cui dovesse saltare Okan Buruk dopo il 5 a 1 di questa sera contro l’Eintracht di Francoforte. Dopo una striscia di 21 risultati utili consecutivi, di cui 20 vittorie, la formazione di Istanbul si è arresa ai tedeschi che potrebbero aver segnato l’avventura in panchina del classe 1973.

Contatti in corso con Xavi

Okan Buruk potrebbe essere sostituito da Xavi alla guida del Galatasaray. Nonostante la striscia di 21 risultati utili consecutivi, il turco potrebbe perdere il posto dopo la pesante sconfitta di questa sera in Champions League, decisamente umiliante che difficilmente andrà giù alla proprietà.

Per questo motivo si starebbe cominciando a parlare dell’ex Barcellona, anche se la dirigenza giallorossa si starebbe muovendo diversamente. L’idea, nonostante la delusione, sarebbe quella di continuare con Buruk in panchina, rinnovandogli la fiducia quanto meno fino alla prossima giornata di Champions League. Se le cose non dovessero cambiare, ed anzi, dovesse arrivare un’altra brutta sconfitta, il Galatsaray potrebbe pensare seriamente di cambiare guida tecnica e dunque optare per l’esonero di Buruk, con Xavi che al quel punto diventerebbe la prima scelta. Ma per il momento, dalle parti di Istanbul, è tutto in stand-by.