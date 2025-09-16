Esonero Pioli, decisione forte contro tutti: chi sarà l’allenatore

La Fiorentina di Stefano Pioli non ha iniziato affatto bene la stagione e il rischio è quello di continuare su questo passo con grossi rischi.

La classifica dei Viola non rispetta certamente i valori dei calciatori a disposizione di Stefano Pioli ma l’inizio del campionato è stato piuttosto complicato. Il cambio allenatore ha creato non pochi grattacapi alla squadra che non è riuscita ancora ad amalgamarsi totalmente a quella che è l’idea del nuovo tecnico che, a sua volta, sta ancora imparando a conoscere bene i calciatori a disposizione.

Il futuro della Fiorentina si decide nelle partite delle prossime sertimane che daranno già un quadro certo di quello che sarà il lavoro da dover svolgere: Stefano Pioli è già a rischio?

Fiorentina nei guai: Pioli a rischio esonero?

Le prime partite della Fiorentina non sono state affatto positive. Ci sono state parecchie difficoltà con l’allenatore che non è ancora riuscito a decifrare bene le caratteristiche dei giocatori a disposizione ma sta provando in tutti i modi a trovare la quadra per far esprimere tutti al massimo livello.

La classifica attuale recita Fiorentina a 2 punti e al 16° posto. Certo, è ancora e solo la terza giornata, ma per una squadra e società con ambizioni molto importanti è decisamente poco, considerando anche gli avversari affrontati e i 4 punti persi tra Cagliari e Torino.

Secondo le ultime voci, Stefano Pioli sarebbe già a rischio esonero dalla Fiorentina: ora il club sta valutando come muoversi per evitare un periodo di crisi.

Esonero Pioli, c’è un problema alla Fiorentina: le ultime

Stefano Pioli non è per niente contento della sua Fiorentina. Dopo la sconfitta con il Napoli ha candidamente ammesso di non essere soddisfatto della classifica e dei risultati e ora deve trovare la svolta.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, a Firenze è già iniziato il “processo” alla Fiorentina e a Stefano Pioli. C’è chi accusa la società di aver sbagliato gli acquisti sul mercato e chi addita Pioli di non saper gestire un gruppo sì importante ma ancora in fase di crescita e formazione per restare a certi livelli.

La società non è contenta del lavoro svolto fino a ora e soprattutto della classifica e dei risultati ottenuti. Ma al momento la Fiorentina non pensa all’esonero di Stefano Pioli. Da parte di Commisso e di Pradé c’è totale stima e fiducia nei confronti dell’allenatore ma ora tutti si aspettano un passo in avanti.

Pioli non rischia ma non ha tempo illimitato

La Fiorentina ha deciso di affidarsi a Stefano Pioli dopo Palladino per dare alla squadra un allenatore già esperto e vincente in passato, quindi un tecnico che potesse portare il club a fare un altro passo in avanti.

Pioli al momento non è riuscito a prendersi totalmente la Fiorentina ma non è a rischio esonero e sarà ancora lui l’allenatore della Fiorentina nel prossimo futuro.