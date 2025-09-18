Svolta decisiva per il caso Lookman: c’è lo zampino della Juve

Il caso Ademola Lookman sembra arrivato finalmente a un punto di svolta: è merito anche della Juve, cosa è successo

Una delle grandi telenovele dell’estate, probabilmente quella più difficile da sanare, è quella che riguarda Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta è finito nel mirino dell’Inter e aveva già detto sì ai meneghini, ma i bergamaschi hanno bloccato l’operazione sul più bello, negando il trasferimento promesso al calciatore.

La rabbia di Lookman l’ha portato a scappare da Zingonia e poi ad autoestromettersi dal gruppo, cancellando anche l’Atalanta dai suoi profili social. Finito il calciomercato, sembrava che la situazione dovesse rientrare – anche perché la Dea ha rifiutato tutte le proposte di prestito. In realtà, però, l’attaccante ha continuato a rifiutare di giocare e si è allenato a parte anche negli ultimi giorni.

La svolta nel caso Lookman: cosa è successo oggi

Ieri non è stata una bella serata per l’Atalanta. I nerazzurri, infatti, hanno perso malamente contro il Psg, che ha dimostrato tutta la sua superiorità sul campo. Allo stesso tempo, proprio nelle ultime ore, i tifosi della Dea possono accogliere una bella notizia.

Si è parlato di una mediazione importante da parte di Pagliuca e si sono finalmente visti i risultati. Infatti, oggi Lookman è tornato in gruppo e ha iniziato ad allenarsi con il resto della squadra, sensazione che gli mancava praticamente dalla scorsa stagione. Quanto accaduto stamattina può far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi e preannuncia il ritorno in campo del nigeriano.

Tra l’altro i problemi non mancano per Ivan Juric, visto che ieri si è infortunato anche Charles De Ketelaere e si trattava del calciatore più in forma nella fase offensiva dell’Atalanta. Ora starà all’allenatore croato decidere quando tornare a schierare Lookman da titolare, ma la sensazione è che il suo ritorno in campo in partite ufficiali possa avvenire molto presto.

Il calendario e cosa c’entra la Juve

Oltre ai rumors sull’Inter, che non sono mai davvero finiti, si è parlato tanto negli ultimi giorni anche della Juve. I bianconeri potrebbero essere interessati al nigeriano a gennaio, ma per il momento l’incrocio è pronto ad avvenire sul campo.

Nel prossimo turno di campionato, l’Atalanta giocherà contro il Torino, ma è difficile pensare che già contro il Torino Lookman possa partire titolare. Ciò potrebbe avvenire contro la Juve il 27 settembre: una data da segnare impressa e in cui l’attaccante vuole subito fare la differenza. In attesa del mercato.