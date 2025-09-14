Calciomercato Inter: retroscena Barella, annuncio di Fabrizio Romano

Aggiornamenti sull’Inter, retroscena di mercato sul futuro di Nicolò Barella. Nuovo caso aperto: annuncio di Fabrizio Romano.

Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato ha dedicato un focus riguardo il centrocampista di proprietà dell’Inter, che è ancora oggi al centro del mercato internazionale.

Gli occhi delle principali big europee sono sul giocatore sardo, che in passato ha rifiutato ricche offerte per restare in Italia. Le cose, però, cambiano repentinamente e adesso la situazione si è mutata, proprio per effetto anche delle scelte del giocatore.

Ecco nuovi dettagli riguardo la pista Barella, con il giocatore che in futuro potrà essere il nuovo protagonista della prossima telenovela di mercato.

Si torna a parlare di mercato grazie ai racconti e ai retroscena dei protagonisti, svelati da Fabrizio Romano che ha raccontato un dettagli riguardo il rapporto che c’è fra i nerazzurri e il centrocampista

Lo sapevate che Nicolò Barella avrebbe potuto lasciare l’Inter nel corso dell’ultima finestra di mercato?

Barella via dall’Inter: ultime notizie

Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa simile eppure, durante i mesi estivi c’è stata una trattativa di mercato per l’acquisto di Nicolò Barella.

La società ha fatto di tutto per convincere il giocatore e i nerazzurri, che come successo già con altri come Calhanoglu si erano opposti e lasciato la scelta finale al centrocampista.

“Il legame profondo fra il mister e il calciatore ha portato l’Al Hilal sulle tracce di Barella. Questa pista, però, non è mai stato del tutto seguita anche perché Nicolò non ha mai aperto all’ipotesi di un addio dall’Inter. In questi anni, infatti, il centrocampista ha sempre rifiutato ogni proposto per restare in Italia e a Milano”.

“In passato anche altre squadre inglesi si sono avvicinate a Barella ma lui non ha mai aperto a questa pista di mercato. In Arabia avrebbe ricevuto un ingaggio stratosferico ma non c’è mai stato alcun discorso aperto con la squadra di Simone Inzaghi, che apprezza davvero tanto il suo ex calciatore”.

Barella giura amore eterno all’Inter

L’ennesima dimostrazine è arrivata anche quest’estate quando, ancor prima di iniziare, sono stati bloccati i dialoghi con gli arabi. Barella, in questo momento, è concentrato solo sull’Inter ed ha messo da parte ogni proposta per i nerazzurri, per questo anche altre società inglesi e spagnole hanno ormai smesso di seguire il ragazzo che per ora proseguirà la sua avventura in Serie A.