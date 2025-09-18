Serie A, colpo a sorpresa dagli svincolati: firma l’ex Tottenham

Il calciomercato è chiuso da oramai qualche settimana, eppure continuano a registrarsi movimenti sul fronte svincolati.

Sono infatti diversi i giocatori liberi alla ricerca di sistemazione per questa stagione, fra i quali l’ex Tottenham. Stiamo parlando di un profilo di caratura internazionale, sul quale si sarebbero già cominciate a muovere diverse squadre, intenzionate a sfruttare quella che è una vera e propria occasione per rinforzare e sistemare la propria fascia.

Tra tutte quella di Serie A potrebbe vincere questa corsa, anche se ci sarebbero ancora da definire una serie di dettagli importanti che hanno un peso specifico importante sulla scelta finale del calciatore.

Colpo a sorpresa dagli svincolati

Il calciomercato è chiuso, ma c’è ancora la possibilità di attingere dagli svincolati per rinforzare e completare le formazioni. E c’è da dire che la lista dei giocatori senza squadra è piuttosto appetibile, visto che stiamo parlando di profili di caratura internazionale che potrebbero tornare più che utili a diverse squadre.

Fra tutti il più ricercato è sicuramente l’ex Tottenham, che a sorpresa è stato fatto fuori dagli Spurs nonostante una seconda parte nella scorsa stagione importante. Non c’erano i presupposti per continuare insieme, ed oggi il giocatore si ritrova senza squadra, anche se ancora per poco. Stando alle ultime notizie, infatti, l’entourage si sarebbe già messo alla ricerca di una nuova sistemazione per il suo assistito, che fra un discorso e un altro potrebbe alla fine finire a giocare in Italia.

Sergio Reguilon potrebbe dunque diventare un’opportunità per tutte quelle squadre di Serie A alla ricerca di un’esterno mancino con il quale andare a rinforzarsi e completarsi. Classe 1996, quindi appena 28enne, lo spagnolo è un’occasione da non lasciarsi sfuggire, anche se la sensazione è che il suo futuro possa essere in Premier League e non in Italia come invece si è pronosticato in queste ore.

Svelato dove firmerà l’ex Tottenham

Fino a quando non sarà ufficiale l’opzione Serie A non è da scartare a priori, ma stando ai colleghi di Fichajes Sergio Reguilon potrebbe tornare a giocare in Premier League. Sullo svincolato si sarebbe infatti registrato l’interesse di Everton e West Ham, che a quanto pare avrebbero anche già avviato i contatti con l’entourage del calciatore per anticipare la concorrenza dei club spagnolo.

Sergio Reguilon sarebbe infatti finito anche nel mirino di Siviglia e Real Sociedad, con la società Rojiblanca che potrebbe avere alla fine la meglio su tutte visto che il classe 1996 ha già giocato in carriera con la maglia degli andalusi collezionando 38 presenze, 3 gol e 5 assist e vincendo anche un’Europa League, contro l’Inter nella stagione 2019/2020.