Juve, salta Bernardo Silva: alternativa a zero

La Juventus vede sfumare il colpo Bernardo Silva, ma il direttore generale Comolli ha già l’alternativa pronta

Bernardo Silva era stato individuato dalla Juventus come possibile “risposta” a Luka Modric e Kevin De Bruyne. Ma ora cambiano i piani dei bianconeri.

La sessione estiva di calciomercato è terminata da appena poche settimane, ma la Juventus si è già messa al lavoro per cercare rinforzi in vista della prossima stagione. Nelle scorse ore, in particolar modo, era emersa l’ipotesi rappresentata da Bernardo Silva per la Juventus. Il centrocampista portoghese, in scadenza di contratto col Manchester City, avrebbe rappresentato per la compagine bianconera un colpo di livello, una sorta di “risposta” a Luka Modric e Kevin De Bruyne, accasatisi rispettivamente a Milan e Napoli nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Un affare che però difficilmente andrà in porto dato che sulle tracce del polivalente centrocampista lusitano si è fiondato Deco, direttore sportivo del Barcellona il quale avrebbe individuato il connazionale come rinforzo ideale per il centrocampo della compagine blaugrana stando a quanto riportato da fichajes.net. L’eventuale inserimento dei catalani potrebbe risultare fatale per la Juventus, che si ritroverebbe così costretta a virare su altri obiettivi per rinforzare quella zona del campo, allo stesso modo con un giocatore di esperienza internazionale e preferibilmente ingaggiabile a parametro zero.

Calciomercato Juventus, altro svincolato di lusso a centrocampo

Sono diversi, del resto, i giocatori che andranno in scadenza di contratto al termine di questa stagione e che potrebbero fare al caso della Juventus per il futuro.

Il nome ideale potrebbe essere quello di Julian Brandt, centrocampista offensivo tedesco classe ’96 in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, avversario dei bianconeri proprio martedì nel pirotecnico pareggio per 4-4 in Champions League. Giocatore di comprovata esperienza internazionale, l’ex Bayer Leverkusen rappresenterebbe senza ombra di dubbio un innesto di valore per la Juventus che potrebbe assicurarsi un importante colpo per il centrocampo a parametro zero, anche se chiaramente pure in questo caso bisognerà fare i conti con la concorrenza di altre big del calcio europeo.