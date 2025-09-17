Dal Real ad una big di Serie A: affare low cost a gennaio

Il Real Madrid si separerà a gennaio dal proprio giocatore, evitando così di portare il giocatore in scadenza, col rischio di perderlo a zero.
È ciò che svelano da Fichajes.net, dove spiegano quella che è la posizione del giocatore che sembrava ormai ad un passo dal suo trasferimento al Marsiglia, da Roberto De Zerbi.
Le cose nei rapporti tra l’OM e il Real Madrid sembrano essersi abbastanza incrinate, tant’è che un club di Serie A potrebbe insediarsi e provare a beffare così il club francese per quanto riguarda l’operazione low cost in arrivo dalle Merengues.
Calciomercato: occasione in Serie A dal Real Madrid
Non trova spazio al Real Madrid e figurarsi se riuscirà a farlo non appena il club allenato da Xabi Alonso metterà all’interno della propria rosa anche Nico Paz, arrivato ormai ad un livello fuori portata per il Como, pronto al grande salto in Liga.
A centrocampo c’è un giocatore che fino a qualche anno fa, in Spagna, risultava essere uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. Tant’è che assieme a Fabian Ruiz, che ai tempi finì al Napoli, sembrava destinato ad una carriera totalmente diversa da quella attuale, come sostituto e niente più di un Real che ha come titolari campioni “insuperabili”.
Volendo adesso giocare, nel pieno della sua carriera, ha già fatto sapere al Real Madrid di voler andare altrove. E oltre al Marsiglia, primo club pronto a tornare su di lui a gennaio per prenderlo al servizio di Roberto De Zerbi, c’è anche un altro club di Serie A. O forse due, se si considerano le voci di mercato che riguardano il nostro campionato.
Le cifre del colpo in Serie A dal Real Madrid
Seguito da diverse big d’Italia in passato, a cifre completamente diverse da quelle attuali, dal Real Madrid potrebbe arrivare Dani Ceballos.
Il centrocampista spagnolo fa gola ai club italiani e in particolar modo alla Juventus che, per circa 10 milioni di euro – ci sarà poi da ragionare su un ingaggio costoso al quale dovrà rinunciare lo stesso spagnolo se vorrà giocare in Italia -, potrebbe portarsi a casa il suo cartellino. Sulle tracce del centrocampista potrebbe spuntare fuori anche il Como, in uno scambio di favori tra le parti, se il Real Madrid dovesse prendere poi Nico Paz, a prescindere se a gennaio o a fine anno con il diritto di recompra.