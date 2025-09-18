Brutte notizie per la Juve: salta il Verona, i tempi di recupero

La Juve deve fare i conti con una brutta notizia in vista della prossima giornata di Serie A: cambiano i tempi di recupero

Il momento della Juve è decisamente positivo, almeno sotto il profilo umorale e di ciò che sta dando il gruppo. I bianconeri sono a punteggio pieno in campionato dopo un grande inizio di stagione e hanno pareggiato 4-4 in Champions League contro il Borussia Dortmund. Il risultato non è troppo esaltante per la classifica, ma per come è arrivato.

Infatti, a pochi minuti dal termine la Juve è riuscita a segnare due gol pesantissimi che lasciano il morale alto e grandi aspettative per l’annata. Nel calcio i segnali contano parecchio e i bianconeri stanno portando le cose dalla loro parte, nonostante a livello tecnico e tattico gli errori non manchino.

La situazione degli infortuni in casa Juve

Inoltre, la benzina nel serbatoio bianconero aumenta giorno dopo giorno. Infatti, i nuovi acquisti si stanno inserendo man mano in un gruppo che è sempre più competitivo e ha più alternative in attacco rispetto alla scorsa stagione. Zhegrova si è già visto in campo per uno spezzone contro il Borussia Dortmund e ha già mostrato di poter cambiare le partite.

Allo stesso tempo, dall’allenamento di oggi è arrivata una buona notizia per Igor Tudor. Francisco Conceicao ha superato i suoi problemi muscolari ed è pronto a tornare in gruppo. Il portoghese potrà essere un’arma impropria dall’inizio o a gara in corso con la sua straordinaria qualità nell’uno contro uno e nel puntare la porta.

Contro il Verona c’è anche un’altra novità importante. Anche Manuel Locatelli ha lavorato con il resto del gruppo ed è regolarmente a disposizione per il match contro i veneti. Il sapore è comunque agrodolce per l’allenatore della Juve, che perde un elemento importante.

Miretti non è ancora pronto: le ultime dalla Continassa

Nell’allenamento del gruppo bianconero, però, c’è anche un assente. Si tratta di Fabio Miretti, che vuole imporsi come alternativa importante a centrocampo, ma non ha ancora recuperato dai suoi problemi fisici.

Per questo, l’ex Genoa si è allenato a parte anche nella giornata di oggi e a questo punto non recupererà per il match contro il Verona. È probabile che la mezzala italiana ci sarà già settimana prossima, ma intanto Tudor dovrà limitare le rotazioni nella zona nevralgica del gioco.