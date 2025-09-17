Ultimatum al tecnico: già pronto il sostituto, è italiano

Per un tecnico la panchina traballa sempre di più e nel corso delle prossime settimane ci potrebbero essere delle novità con il sostituto italiano

Le prossime giornate iniziano ad essere decisive per diversi tecnici. In Italia, per esempio, si parla con insistenza di possibili esoneri di Chivu e Pioli in caso di flop in Europa. Ma c’è anche un’altra situazione da attenzionare nel corso di questa fase di stagione. Un passo falso potrebbe costare molto caro e non si esclude la possibilità di andare a prendere un tecnico italiano per provare a dare una svolta alla stagione.

Per il momento il club non ha ancora preso una decisione definitiva. Si attenderanno i prossimi risultati per poi capire come comportarsi. L’esonero resta comunque una possibilità soprattutto se non ci dovesse essere il cambio di passo importante dal punto di vista delle vittorie. Naturalmente la speranza resta quella di un cambio di passo fondamentale, ma si sta comunque guardando intorno per prendere tutte le decisioni del caso.

Panchina a rischio: il sostituto è italiano

La posizione del tecnico è davvero a rischio e vedremo quali saranno le scelte che verranno fatte nel prossimo futuro. La speranza da parte del club è che si possa comunque arrivare ad una svolta per quanto riguarda i risultati altrimenti la possibilità di un esonero diventa sempre più concreta.

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, la posizione di Unai Emery con l’Aton Villa è sempre più in bilico. La classifica in Premier è molto critica e, in caso di una partenza flop anche in Europa League, l’ipotesi di un cambio in panchina non è sicuramente da escludere con Thiago Motta che potrebbe diventare una possibilità per il club inglese. Naturalmente per il momento non è stata presa nessuna decisione e si attenderà almeno la sosta prima di fare una scelta definitiva.

Il nome di Thiago Motta è comunque da tenere in considerazione per l’Aston Villa. Il club inglese vuole provare a costruire un progetto a lungo termine e il tecnico italiano potrebbe rappresentare una soluzione davvero interessante. Anche se per ora non si hanno ancora delle certezze e bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Thiago Motta riparte dall’Aston Villa?

