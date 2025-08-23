Thiago Motta sta tornando: esonero e firma

Ritorno in pista per Thiago Motta? Arrivano degli aggiornamenti che riguardano il futuro dell’allenatore italo brasiliano, attualmente libero dopo l’esonero dalla Juventus.

Quale sarà la prossima squadra di Motta? Il tecnico attende al varco, pronto a subentrare nel corso di questa stagione. La prima panchina è pronta a saltare, con l’allenatore deciso a firmare con la società, che rispecchia a pieno l’idea di gioco dell’ex Bologna.

Occasione importante, dunque, per Thiago Motta che spera di ufficializzare quanto prima il suo ritorno in panchina. La voglia di rimettersi in gioco e tanta e dunque gli agenti sono a lavoro per trovare una nuova squadra al loro assistito.

I contatti stanno andando avanti già da settimane e l’occasione buona può essere proprio questa, dopo la sconfitta in campionato del club.

Importanti novità sul futuro dell’allenatore che sta per firmare con il suo nuovo club. Ecco le ultimissime notizie riguardo la prossima destinazione del tecnico, attenzionato dai dirigenti che sono pronti al ribaltone.

Thiago Motta torna, dove sta andando

L’inizio deludente ha acceso la lampadina in società con i dirigenti che sono pronti a rivoluzionare l’area tecnica e a mandare via l’allenatore, che ha iniziato in malo modo la sua avventura in panchina.

Nessuna speranza, dunque, per il tecnico, contestato dall’ambiente e dai tifosi che adesso chiedono chiarimenti alla società dopo il passo falso alla prima di campionato.

Calciomercato: novità sul futuro di Thiago Motta, c’è il Bayer

Ecco perché, dopo aver provato l’affondo per Fabregas in estate, adesso la società è pronta a puntare su un altro ex Serie A come Thiago Motta che può essere il profilo giusto per la panchina del Leverkusen.

Ten Hag, infatti, è già in discussione dopo il ko all’esordio in Bundesliga. Una sconfitta difficile da digerire per il mondo Bayern, che dunque può prendere una decisione drastica con l’allontanamento del tecnico olandese.

Al suo posto, i dirigenti potrebbero decidere di portare sulla panchina del Bayer Leverkusen Thiago Motta che rispecchia a pieno le caratteristiche richieste dal club, che può puntare su un allenatore giovane e di prospettiva, con idee di gioco di un calcio propositivo.

Non resta che attendere, dunque, la decisione finale del club che valuterà attentamente la situazione. Intanto, il profilo dell’italo brasiliano è quello che più convince la dirigenza.