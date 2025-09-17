Serie A: tegola per il tecnico, rischio lungo stop

Piove sul bagnato per un club. Un problema fisico ha fatto scattare un primo campanello d’allarme sulle sue condizioni: il rischio è quello di un lungo stop

Il prossimo weekend di Serie A si avvicina e si tratta di un fine settimana importante per diverse squadre. Naturalmente i tecnici sperano di poter contare sull’intera rosa a disposizione, ma non sempre arrivano delle buone notizie. Un problema fisico ora dovrà essere valutato con attenzione. Il rischio è quello di un lungo stop anche se sbilanciarsi è davvero difficile. Gli esami strumentali saranno fondamentali per capire meglio l’entità del problema.

Di certo non è una buona notizia. Piove sul bagnato per il club, che ora dovrà sperare che non si tratti nulla di grave per consentire al giocatore di rientrare il prima possibile. Ma di certo l’infortunio è una tegola e vedremo nelle prossime ore se sarà un problema grave oppure si è fermato in tempo.

Infortunio in Champions: i tempi di recupero

La Champions League rappresenta un impegno importante e gravoso viste le diverse partite che si disputano. E per un club non arrivano delle buone notizie. Il giocatore si è fermato molto probabilmente per un problema muscolare e il rischio è quello di uno stop più lungo del previsto.

In casa Atalanta dovranno essere valutate le condizioni di Scalvini. Il difensore dell’Atalanta è uscito dopo pochi minuti il suo ingresso per un infortunio ed ora bisognerà capire meglio l’entità del problema. Non sicuramente una buona notizia visto che il viso del centrale all’uscita dal campo non era dei migliori. Di certo il prossimo weekend non sarà in campo. Resta da capire se riuscirà a rientrare prima della sosta e mettersi a disposizione anche di Gattuso oppure si dovrà aspettare circa un mese prima di rivederlo in campo.

L’infortunio di Scalvini non è sicuramente una buona notizia per l’Atalanta. I bergamaschi escono sconfitti in maniera netta dal campo del PSG (4-0 il risultato finale ndr) ed ora anche questo problema che non è sicuramente di poco conto. Nelle prossime ore il difensore centrale si sottoporrà ai controlli medici per avere un quadro più chiaro e capire i tempi di recupero. Ma lo stop di Scalvini non è positivo per la Dea, costretta a recuperare il terreno perso in campionato.