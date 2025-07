“Scalvini in bianconero”, l’annuncio di SKY: entro 72 ore le firme

Giorgio Scalvini può dire addio all’Atalanta nelle prossime ore: il difensore italiano è uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato.

Il giovane difensore italiano ha vissuto due stagioni difficilissime nell’ultimo periodo a causa di un doppio e lunghissimo infortunio che ne ha minato la crescita. Con l’Atalanta ha fatto benissimo nei suoi anni con la Dea e ha fatto già l’esordio con la Nazioanale, diventando uno dei pilastri del calcio italiano.

Il futuro di Scalvini è tutto ancora da scrivere ma molto presto potrebbe anche cambiare maglia, con l’Atalanta che può accettare offerte molto importanti per lui.

Calciomercato, colpo Scalvini: lascia l’Atalanta

Le qualità di Giorgio Scalvini sono sotto gli occhi di tutti i top club che sono alla ricerca di nomi nuovi per la difesa. Il calciatore italiano ha fatto passi da gigante negli ultimi anni ma non è riuscito a completare il percorso di crescita a causa di due infortuni molto seri e delicati.

Ora è pronto a tornare in campo al 100% della condizione fisica ma potrebbe non farlo più con la Dea, squadra che lo ha reso “grande” ma che, ora, può salutarlo definitivamente.

Secondo le ultime notizie di mercato, Giorgio Scalvini può lasciare subito l’Atalanta: il difensore classe 2003 è più vicino all’addio dopo una stagione difficile.

Scalvini via dall’Atalanta: trattativa in corso

Il futuro di Scalvini si sta scrivendo in questi giorni importantissimi. Con l’Atalanta ha fatto benissimo ma ora il suo tempo con gli orobici potrebbe essere realmente terminato.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Giorgio Scalvini è il primo nome sulla lista del Newcastle. Il club inglese intende migliorare il reparto difensivo con colpi nuovi e potrebbe prendere il centrale italiano per aumentare la colonia “azzurra” dopo Tonali e ora la trattativa è appena stata avviata.

Il tecnico Eddie Howe infatti lo vorrebbe in difesa per la stagione che sta per iniziare, anche se non ci sarebbe ancora un’offerta ufficiale sul tavolo o una trattativa in corso: presto, però, si potrebbe entrare seriamente sul vivo.

Scalvini al Newcastle: l’Atalanta chiede 50 milioni

L’Atalanta chiede 50 milioni per cedere Giorgio Scalvini. Il difensore italiano è un patrimonio del club che non intende minimamente perderlo ed è pronto a non abbassare mai le proprie richieste.

Il Newcastle ha scelto Scalvini, lo sta seguendo da vicinissimo e ora vuole fare in modo che presto si possa arrivare all’offerta giusta per strapparlo al campionato italiano.