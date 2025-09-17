“Questo è il mio piano”: vuole giocare in Serie A, svelato dove

In una recente intervista il giocatore non si è nascosto mettendo in chiaro le sue intenzioni in vista del prossimo futuro.

Ovviamente le cose potrebbero andare secondo i piani come no, ma la sensazione è che la strada intrapresa potrebbe accontentare il difensore, alla ricerca di una soluzione che lo possa plasmare in vista del prossimo Mondiale. E la sua intenzione sembrerebbe quella di venire a giocare in Serie A, conscio anche dell’interesse di una grande del campionato italiano che già ci aveva provato per lui nello scorso calciomercato estivo, senza però riuscire nell’intento di accoglierlo in Italia.

“Questo è il mio piano”: ha annunciato il suo futuro

In una recente intervista il difensore è uscito allo scoperto annunciando il proprio futuro dopo che nel corso di quest’estate si è parlato tanto di dove sarebbe potuto finire a giocare. Per un motivo e per un altro alla fine non si è mosso da dov’è, ma a gennaio le cose dovrebbero cambiare.

Molto dipenderà non solo dalla volontà del calciatore ma anche del club proprietario del suo cartellino, che comunque sembrerebbe disposto a privarsene visto che non sarebbe una prima scelta dell’allenatore. E in vista dei prossimi Mondiali il centrale non si può permettere di non giocare, motivo per il quale potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di andare via per trovare maggiore fortuna altrove. Per lui si è parlato tanto di Serie A, anche se la volontà sembrerebbe una, ed anche piuttosto chiara.

Intervistato dai colleghi di AS alla vigilai della partita di esordio in Champions contro il Newcastle, il difensore danese Andreas Christensen ha ribadito la sua voglia di restare a Barcellona e giocarsi le sue chance lì, anche se Hansi Flick e il club blaugrana non sembrerebbero dello stesso avviso. Il danese resta un esubero, nonostante qualche presenza, motivo per il quale dovrà essere piazzato nel prossimo calciomercato.

Giocherà in Serie A, firma per una big

Per quanto voglia restare a Barcellona il futuro di Andrea Christensen sembrerebbe lontano dalla Spagna. Hansi Flick non ha intenzione di puntare sul centrale danese, che per evitare di uscire dal giro della propria Nazionale potrebbe seriamente cominciare a prendere in considerazione la possibilità di andare via.

Un calciatore come lui non avrebbe problemi a trovarsi una nuova sistemazione in giro per l’Europa, con la Serie A che potrebbe essere una soluzione. Non è infatti da escludere che nel prossimo calciomercato invernale il Milan possa tornare sulle tracce di Andreas Christensen, valutato e trattato la scorsa estate in grande segreto senza però riuscire ad arrivare a dama. La situazione creatasi a Barcellona potrebbe però adesso giocare a favore del Diavolo, che potrebbe così sfruttare l’opportunità per rinforzare e sistemare la difesa. Staremo a vedere.