Milan, Allegri ha già bocciato il nuovo arrivo: sostituto in Spagna

Allegri deluso dall’acquisto, il Milan fa marcia indietro: a gennaio sostituto dal campionato spagnolo

Fa un po’ strano, in giorni di coppe europee, non vedere ai nastri di partenza il Milan, società che si è sempre disimpegnata bene storicamente su quel fronte. Inevitabile, però, che il Diavolo non ci sia, dopo i disastri della passata stagione. La squadra rossonera può però concentrarsi solo sul campionato e cercare, lì, di ottenere il massimo possibile.

Una missione importante, quella affidata a Massimiliano Allegri, che deve provare a spingere di nuovo in alto il club dove è tornato dopo oltre un decennio. Dopo il debutto claudicante con la Cremonese, con tanto di clamorosa sconfitta, sono arrivate due vittorie di fila, che hanno rinfrancato l’ambiente. Soprattutto quella con il Bologna, arrivata al termine di una buona prestazione.

A mercato concluso, l’allenatore livornese può lavorare finalmente con una squadra al completo, più o meno, e cercare le migliori soluzioni. La sessione di trasferimenti è stata positiva, ma non troppo. Qualcuna delle mosse della dirigenza milanista non ha convinto e infatti se ne intravedono già i primi effetti. Uno dei nuovi acquisti sembra essere già stato bocciato senza appello. Con il Milan che pensa già al suo possibile sostituto a breve.

Milan, Athekame senza un solo minuto: si pensa ad Odriozola a gennaio

Non ha ancora visto il campo, nemmeno per un singolo minuto, Athekame, arrivato con buone credenziali dallo Young Boys. Il laterale destro viene evidentemente ritenuto troppo acerbo dall’allenatore.

E così, occhio al rinforzo low cost che può arrivare dalla Spagna. Alvaro Odriozola vive la stessa situazione alla Real Sociedad, l’allenatore non conta su di lui e a gennaio si guarderà intorno, come sottolineato da ‘Fichajes.net’. Difficile che le cose possano cambiare per lui. Il Milan potrebbe effettuare un acquisto quasi gratuito, portandosi a casa un calciatore d’esperienza.

Milan, Allegri e quel pensiero a qualcosa in più della Champions

Nelle prime tre gare di campionato si è visto un Milan che sta ancora cercando la quadra ideale, ma che ha potenziale per puntare in alto. Allegri, forse, non guarda solo alla Champions.

E’ quello l’obiettivo dichiarato del Diavolo, ma nell’andamento del torneo, finora, a parte il Napoli non ci sono rivali irresistibili, tutt’altro. E con gli azzurri impegnati in Europa, è possibile che perdano qualche punto per strada. Per cui, Allegri può provare a correre anche per qualcosa in più e chiedere alla società di regolarsi di conseguenza.