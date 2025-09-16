Infortunio e cambio obbligato in Champions: salta Real-Juventus

Non comincia nel migliore dei modi la stagione in Champions del campione, infortunatosi pochi minuti dopo l’inizio della partita.

Nulla di ufficiale né tanto meno ufficioso per il momento, ma filtra pessimismo sulle condizioni del calciatore, come confermano anche le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo. La speranza, ovviamente, è che si possa trattare di un semplice spavento, ma la sensazione è che invece il giocatore possa restare fermo ai box per diverse settimane e saltare anche una grande classica del calcio europeo come Real Madrid-Juventus del prossimo 22 ottobre.

Infortunio e cambio obbligato dopo pochi minuti

L’entusiasmo e la frenesia dell’inizio della stagione di Champions sono stati immediatamente sostituiti dalla preoccupazione per le condizione del calciatore. A pochi minuti dall’inizio della partita, infatti, su una delle più classiche dinamiche di gioco, il campione ha attirato l’attenzione della panchina notificando un problema fisico importante.

Ha cercato di giocarci sopra per qualche minuto, ma il dolore l’ha costretto ad alzare bandiera bianca e chiedere il cambio. Nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà al consueto iter di accertamenti che faranno chiarezza sulle sue condizioni, anche se si teme il peggio considerando anche la prima diagnosi dello staff medico e le smorfie di dolore che hanno accompagnato la sua uscita dal campo. La speranza, ovviamente, è che alla fine possa trattarsi di un semplice spavento, ma non penso che questa possa essere un’opzione.

Stando dunque a quanto riportato di colleghi di Sky Sport durante la diretta gol di questa prima giornata di Champions League, il Real Madrid-Marsiglia di Alexander Arnold è durato appena 5 minuti a causa di un infortunio muscolare che ha costretto il laterale inglese ad alzare bandiera bianca e rovinarsi l’esordio in Champions League con la maglia dei Blancos.

Salta anche Real Madrid-Juventus di Champions

Ovviamente sarà intenzione di Xabi Alonso recuperare Alexander Arnold il prima possibile, ma considerando lo storico infortuni dell’inglese non c’è da sperarci più di tanto. Molto dipenderà dai risultati degli accertamenti ai quali verrà sottoposto l’ex Liverpool, ma la sensazione è che il classe 1998 possa restare fermo ai box per almeno qualche settimana.

Ed è qui che la preoccupazione aumenta, visto che il calendario del Real Madrid oltre ad essere fitto è anche piuttosto pesante. Dopo il Marsiglia, infatti, i Blancos avranno importanti incontri ravvicinati, come ad esempio il derby con l’Atletico Madrid o la sfida con la Juventus in Champions il prossimo 22 di ottobre, dove ovviamente Xabi Alonso spera di tornare ad avere a disposizione Alexander Arnold, sfruttando anche la sosta di mezzo. Staremo a vedere.