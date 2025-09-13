Gasperini annuncia un problema in attacco: scatta l’emergenza

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa, svelando quello che è il problema per la sua Roma in questo week-end.

In verità ciò che si teme è non arrivare poi pronti neppure per il derby, gara che in Capitale conta parecchio da una parte e dall’altra della fede capitolina.

Quella che annuncia Gasperini, direttamente da Trigoria, è una potenziale emergenza infortuni perché oltre a quello di Bailey, sono altre le situazioni da valutare nel reparto offensivo dello stesso allenatore di Grugliasco. Contro il Torino, nel lunch match di domenica alle 12 e 30, c’è da valutare quella che è la delicata situazione che c’è sull’attacco dei giallorossi.

Un altro problema a Roma: l’annuncio di Gasperini sulla situazione infortuni

Gasperini ha reso chiara quella che è la situazione legata al suo attacco, con l’emergenza infortuni dietro l’angolo.

Perché la possibilità è quella di vedere fuori un altro giocatore tra i titolarissimi, dopo l’assenza già registrata per Bailey, nuovo acquisto che ha soltanto messo piede letteralmente a Trigoria, prima di finire in infermeria e per infortunio.

Non avrebbe i novanta minuti nelle gambe uno dei giocatori che dovrà essere impiegato sia in Europa League che contro la Lazio nel derby ed è per questo che, volendolo preservare, la Roma potrebbe scegliere di non schierarlo contro il Torino. Si tratta di Paulo Dybala, attualmente in ballottaggio con alcune scelte che potrebbero essere obbligate per Gasperini nella sfida contro il Torino dell’ex Lazio, Marco Baroni.

Dybala: la gestione di Gasperini sull’emergenza

Puntando probabilmente su Ferguson tra campionato ed Europa League, Gian Piero Gasperini potrebbe scegliere il tandem davanti per evitare Soulè con Baldanzi alle spalle di Ferguson e andare sulla doppia punta tra Ferguson e Dovbyk in avanti.

Altrimenti si sceglierà Baldanzi come unica altra alternativa a Dybala, per il modo di giocare del trequartista italiano. Come ha fatto sapere l’ex allenatore dell’Atalanta, in ogni caso, per Dybala si tratta di una situazione fisica che non gli permette di essere al top per tutti i 90 minuti. Ed è per questo che Gasperini alla Roma potrebbe scegliere di preservarlo quando vivrà questi momenti complessi e soprattutto quando poi c’è un match importante come quello in campionato – derby sentitissimo con la Lazio – e subito dopo in Europa League, contro i francesi del Nizza. Per quanto riguarda Pellegrini, è reintegrato in rosa e si sta allenando per tornare in forma. Chi ci sarà è Wesley che pare aver smaltito uno dei recenti problemi.