Rottura col Bayern Monaco: la Juventus lo blocca a parametro zero

Il Bayern Monaco può perdere uno dei nomi migliori dell’attacco a disposizione di Kompany: la Juventus è già pronto a bloccarlo.

Il futuro del club bianconero si sta già scrivendo in queste settimane di inizio stagione, con le prime partite che hanno dato subito sensazioni estremamente positive in vista del futuro: la lotta per lo Scudetto è appena iniziata e quest’anno i bianconeri sono tra le candidate principali alla vittoria del campionato, dopo anni lontani dalla vetta.

Il calciomercato della Juventus è già proiettato al futuro, ci sono delle situazioni che possono già svilupparsi nel giro di qualche mese e portare nomi davvero importanti.

Calciomercato Juventus: nome nuovo in attacco

La Juventus è già alla ricerca di nomi nuovi che possano migliorare la rosa a disposizione di Igor Tudor. Il club bianconero ha iniziato benissimo la stagione, vuole lottare per la vittoria dello Scudetto e intende fare molto bene anche in Champions League e intanto si guarda già al futuro.

Si stanno già aprendo delle occasioni importantissime per la prossima stagione: ci sono calciatori che si liberano a parametro zero e possono diventare calciatori importanti.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è già alle prese con un nuovo acquisto: si può chiudere a zero in vista della prossima stagione.

Juventus, colpo a zero dal Bayern Monaco

La Juventus sta iniziando a pensare al futuro e ai possibili colpi da portare a Torino a gennaio o nella prossima estate. Ci sono molti colpi già in lista e ora la situazione può sbloccarsi per qualche campione di gran livello.

Secondo quanto riferisce la BILD, il Bayern Monaco e Serge Gnabry possono dirsi addio alla fine della stagione. L’attaccante tedesco è uno dei migliori esterni al mondo in questo momento ed è uno dei calciatori più importanti in giro per l’Europa ma il nodo rinnovo è più “pesante” del previsto e rischia di creare grandi problemi.

Serge Gnabry può diventare un colpo importante a zero per la Serie A. L’attaccante tedesco è al centro di grandi discussioni di mercato e ora può diventare un nome buonissimo per le big italiane: Juventus in primis.

Gnabry alla Juventus: Comolli vuole già convincerlo

Serge Gnabry per la Juventus rappresenterebbe un colpo importantissimo per i bianconeri. La situazione è da tenere sotto controllo perché i dirigenti bianconeri possono davvero chiudere il colpo già per genaio e attendere poi il suo arrivo a Torino a fine campionato.

Gnabry aprirebbe le porte alla Juventus ma c’è il problema ingaggio: il tedesco guadagna 18 milioni a stagione e si potrebbe solo confermare l’affare spalmando l’ingaggio su un contratto pluriennale.