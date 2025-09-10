Via Cambiaso a gennaio, uno spagnolo alla Juventus: pagano la clausola

La Juventus sta già iniziando a pensare al futuro: a gennaio Andrea Cambiaso può andare via e al suo posto è stato bloccato uno spagnolo.

I bianconeri hanno un progetto molto importante in fase di costruzione, con l’obiettivo di tornare a vincere e competere a livelli davvero importanti. La stagione è iniziata nel miglior modo possibile e ci sono tante cose positive che si stanno vedendo già con Igor Tudor ma solo il lavoro costante potrà portare i tifosi e la squadra a sognare in grande.

A gennaio possono cambiare molte cose nel mercato bianconero: l’addio di Cambiaso è una possibilità concreta e al suo posto è stato già bloccato un terzino spagnolo.

Calciomercato Juventus: Cambiaso via a gennaio

La Juventus sta lavorando già in ottica futura. Igor Tudor è ampiamente soddisfatto della rosa a disposizione in questa stagione ma vorrebbe ulteriori miglioramenti per poter sognare in grande e vivere un’annata di altissimo livello. E già a gennaio potrebbero esserci i primi cambiamenti importanti per completare la squadra.

Andrea Cambiaso è uno dei calciatori nel mirino delle altre big e questa volta alle giuste cifre può davvero essere ceduto.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus già lavora per il sostituto di Cambiaso: i bianconeri punteranno forte su un esterno spagnolo.

Via Cambiaso: la Juventus pesca in Spagna

La Juventus intende rinforzare le corsie esterne anche in fase difensiva. In estate ha completato in maniera davvero molto importante l’attacco, con nuovi acquisti di altissimo livello che possono davvero fare la differenza in Serie A e anche in Champions League e portare il club a lottare per il vertice in qualsiasi competizione.

A gennaio potrebbe arrivare un altro esterno di difesa per migliorare il reparto arretrato. Nel mirino c’è Arnau Martinez del Girona. La Juventus aveva già approcciato con il difensore spagnolo, già nel giro della Nazionale Under 21, e con il suo club di appartenenza in estate strappandogli il sì.

Arnau Martinez alla Juventus sarebbe un colpo davvero importante per il club bianconero che si rinforzerebbe sicuramente per il presente e soprattutto per il futuro, visto che si parla di un classe 2003 che nelle ultime stagioni in Spagna è cresciuto tantissimo. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Juventus su Arnau Martinez: pagano la clausola

La Juventus è sulle tracce di Arnau Martinez già da qualche mese e ora vuole chiudere il colpo anticipando le due contendenti principali: Milan e Napoli. Le tre squadre hanno chiesto informazioni sullo spagnolo che però ha dato priorità ai bianconeri.

A gennaio la Juventus può chiudere il colpo Arnau Martinez pagando la clausola rescissoria da 14 milioni di euro presente nel suo contratto. La situazione può sbloccarsi subito e presto potrebbero esserci importanti novità.