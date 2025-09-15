Dimissioni Sarri: filtra una strana voce prima del derby

La Lazio di Maurizio Sarri vive una stagione estremamente difficile perché la squadra non è stata migliorata e già sono iniziati i primi problemi.

I biancocelesti hanno perso la seconda partita in campionato e il momento non è certamente felice. Non si può e non si deve ancora parlare di crisi perché siamo solo all’inizio del campionato ma le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti e Maurizio Sarri fino a ora non è riuscito a risolverle. Il mercato non è stato dalla parte del tecnico toscano che non ha potuto accogliere alcun calciatore nuovo per il blocco imposto dalla FIFA.

La Lazio vive un momento particolare e domenica prossima c’è il derby contro la Roma che può cambiare totalmente le sorti della stagione: ma quale sarà il futuro di Sarri?

Lazio nel caos: Sarri va via?

La Lazio ha iniziato male la stagione, con due sconfitte in tre partite, entrambe fuori casa. Ma la squadra è sicuramente forte e riprenderà il suo cammino positivo nelle prossime settimane: Sarri e il suo staff, però, dovranno lavorare sicuramente sulla testa dei calciatori che dovranno convincersi di poter fare bene per tutta la stagione.

Senza le competizioni europee, per la Lazio sarà necessario arrivare in fondo alla stagione tra le prime 5-7 posizioni, per tornare subito in Europa.

Secondo le ultime voci arrivate da Roma c’è addirittura il rischio che Maurizio Sarri stia pensando di nuovo alle dimissioni dalla Lazio: ora il mister ha svelato la verità.

Dimissioni Sarri: il mister nega tutto

La Lazio ha perso fuori casa contro il Sassuolo e nel post partita Sarri non si è presentato di fronte alle telecamere né in conferenza stampa. Ufficialmente per motivi familiari ma in tanti hanno pensato a problemi interni nello spogliatoio della Lazio e con la dirigenza biancoceleste.

Sarri darà le dimissioni da allenatore della Lazio? Assolutamente no. Sono solo voci che circolano nell’ambiente laziale ma che non hanno alcun fondamento. Come confermato anche dallo stesso allenatore che parla di volontà di costruire un gruppo che sia una famiglia.

“Nella vita in tutte le famiglie si passano momenti di difficoltà, è il momento di diventare una grande famiglia e stringersi nelle difficoltà“, ha detto Sarri ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio poche ore fa, analizzando la sconfitta contro il Sassuolo.

Sarri resta alla Lazio: obiettivo Derby di Roma

Maurizio Sarri resta alla Lazio come aveva annunciato anche dopo l’ufficialità del blocco del mercato avvenuta a inizio stagione. Non vuole lasciare di nuovo il club e, anzi, intende fare bene e riportarlo in Europa.

Tra pochi giorni si giocherà la partita più importante della stagione e Sarri vuole regalare un momento di orgogliosa gioia a tutto il popolo biancoceleste.