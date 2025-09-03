Esonero e ribaltone Sarri: circola una voce sul tecnico

Prima sosta e primo giro di panchine, con i club “pentiti” delle scelte fatte stando quelle che sono le notizie legate all’esonero dell’ultima settimana.

Ad altissimi livelli si è registrato un esonero che cambia per sempre la stagione che era appena cominciata per uno dei top club d’Europa. Voci che sono presto circolate con la scelta del sostituto che potrebbe coinvolgere Maurizio Sarri.

Da una parte il nome di José Mourinho, dall’altra quella di un altro ex Manchester United, Erik Ten Hag. Due squadre hanno panchina libera dopo gli esoneri dei due sopracitati e le stesse cercano un allenatore di livello internazionale. In Italia, invece, la situazione spinosa è quella che riguarda Sarri, al momento l’unica, ma i motivi in quel caso sono differenti.

Sarri, ribaltone dopo l’esonero: la situazione

Si è registrato l’esonero al Bayer Leverkusen di Erik Ten Hag, allenatore che dopo sole due partite al club della Bundesliga è stato mandato via, floppando anche in Germania dopo quanto successo allo United in Premier League.

Il tecnico olandese ha praticamente vissuto una parabola discendente da quando ha lasciato l’Ajax e, non riuscendo ad incidere nel calcio d’Europa a grandi livelli, libera ora il posto alle Aspirine, lì dove Xabi Alonso ha cambiato per sempre la storia del club di Leverkusen. Un’idea per il dopo Xabi Alonso, che è diventato il nuovo allenatore del Real Madrid dal Mondiale per Club in poi, sembrava portare a Maurizio Sarri.

Secondo quanto informato dalla Bild, per il dopo Xabi Alonso era infatti Sarri l’indiziato numero uno per la panchina del Leverkusen, ma il ritorno romantico alla Lazio ha cambiato tutto. L’unica possibilità di vedere adesso un ribaltone è la scelta di dimettersi, dopo il blocco del mercato alla Lazio, ma è difficile che accada una volta che si è arrivati a questo punto e dopo aver superato tale possibilità nel corso della stessa estate.

Sarri-Lazio, cosa succede in Capitale

Alla fine Maurizio Sarri resterà alla Lazio e attenderà il mercato di gennaio per sistemare ciò che va sistemato in biancoceleste. Arrivare in Champions League e tra le prime quattro sarebbe impresa per il tecnico di Figline, considerando l’agguerrita concorrenza che c’è in classifica e soprattutto per non aver potuto comprare alcun giocatore in questa estate.

Difficile ipotizzare, salvo clamorosi colpi di scena, che Sarri possa dire addio alla Lazio per giocarsi una chance lì dove vorrebbero il tecnico come allenatore, al posto di Erik Ten Hag appena esonerato. Ma il calcio è imprevedibile e dalla Germania, facendo la lunga lista dei nomi legata alle voci recenti, c’è sempre quella dell’ex Napoli e Juve, tra le altre.