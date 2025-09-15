Chivu fa fuori un titolare: il motivo riguarda la Juventus

Primo bivio della stagione e prime decisioni pesanti per Cristian Chivu, dopo il disastroso inizio dell’Inter e sul quale deve dare una svolta.

Il tecnico rumeno si è trovato subito in allenamento dopo la sconfitta amarissima contro la Juventus, sia per la prestazione e le lacune difensive che non sono state risolte mettendo alle porte Pavard con destinazione Marsiglia e con la panchina di Bisseck. Adesso bisogna cambiare rotta, altrimenti per lui sarà pure esonero.

E allora ecco che arrivano le prime scelte coraggiose, anticipate da Tuttosport, che analizza quella che è la situazione dell’Inter e quella che è la Champions League che è alle porte. Uno dei titolarissimi rischia di essere messo fuori, con una decisione molto dura e decisa da parte di Cristian Chivu, per cambiare rotta, dopo un avvio shock per i nerazzurri. Tenendo presente pure che Chivu, i suoi, li ha già visti al Mondiale per Club.

Chivu pronto a rivoluzionare l’Inter: fuori un titolare

La rivoluzione dell’Inter passa da Chivu e dalle sue scelte. Una tra queste rischia di essere “forte” se si pensa che fino a questo momento e nella gestione Inzaghi, risultava essere uno degli intoccabili, che quasi non lasciava mai il campo neppure per qualche sfida.

E allora ecco che Chivu si prepara a cambiare qualcosa, per cercare di migliorare subito quella che è una situazione difficile per chi, in estate, è stato al centro pure delle voci di calciomercato. Operazione mai realizzata quella con destinazione al Galatasaray, ma qualche “fantasma” sul suo addio, magari anche a gennaio, non è da escludere.

Contro la Juventus, uno dei peggiori in campo, è risultato essere proprio Sommer. Il portiere svizzero rischia il posto e il quotidiano piemontese anticipa che potrebbe pagare proprio con la panchina e farlo addirittura in una sfida importante come quella di Champions League che i nerazzurri devono affrontare all’esordio della prima giornata contro l’Ajax ad Amsterdam, nella serata di mercoledì.

Le scelte di Chivu: rischia anche Thuram nelle rotazioni

Resettare tutto e provare a svoltare la stagione. È tra le idee di Chivu che sta rischiando già il posto all’Inter, pronto a giocarsi quelle che sono le sue carte per migliorare una situazione che vede staccata l’Inter di sei punti sia dalla Juve che dal Napoli campione d’Italia.

Quanto successo contro la Juve rischia di esser stato compromettente per Yann Sommer, con Josep Martinez che scalpita per un posto da titolare. Può anche darsi che, vedendolo all’opera, possa cambiare a quel punto la gerarchia. Per Sommer, infatti, la Juventus rischia di essere stata fatale. Discorso analogo per Thuram, che ha passato il check del VAR sul 4-3 a ridere con suo fratello in mezzo al campo. Cosa che pare non sia piaciuta né ai tifosi né all’Inter stessa, con una potenziale bocciatura, dando spazio a Bonny nell’attacco ad Amsterdam, in Champions.