È già crisi Inter: Chivu sul lastrico, scelta fatta sull’esonero

La sconfitta di Torino contro la Juventus pesa e fa male più del solito, soprattutto per il modo (e il tempismo) con la quale è arrivata.

E pensare che per un momento Christian Chivu ha seriamente creduto che potesse portarsi a casa il primo derby d’Italia della sua carriera, ma un in formissima Kheprhen Thuram prima e il giovane Adzic poi hanno deciso di rovinare i piani del tecnico rumeno che colleziona la seconda sconfitta consecutiva in campionato.

L’Inter non partiva così male addirittura dal 2011, ed è dunque inevitabile che qualcosa si stia cominciando a muovere attorno alla panchina nerazzurra.

Scelta fatta sull’esonero di Chivu

Questa giornata di campionato ci potrebbe regalare il primo esonero della stagione. Ovviamente si tratta di una supposizione, ma non è da escludere che dalle parti di viale Liberazione abbiano cominciato seriamente a mettere in discussione la posizione di Christian Chivu.

L’Inter non partiva così male in campionato dal 2011, e dopo quanto successo nel finale della scorsa stagione ci si aspettava decisamente qualcosa di più dai vice campioni d’Europa e d’Italia. Invece, nonostante prestazioni tutto sommato positive, dopo 3 giornate di campionato la formazione nerazzurra ha collezionato appena 3 punti, che rischiano di essere già troppo pochi visto che quelle lì davanti stanno cominciando a scappare.

A fronte di questo la posizione di Christian Chivu potrebbe cominciare a traballare, anche se parlare di esonero è estremamente prematuro. Dalle parti di viale Liberazione hanno intenzione di dare fiducia al tecnico rumeno, convinti che possa cominciare a fare bene, ma è inevitabile che se tra Champions e la prossima settimana le cose non dovessero cambiare, ecco che qualcosa potrebbe combinare a cambiare.

Inter, Chivu deluso: “Ecco cosa bisogna fare…”

Perdere in questo modo fa male, anche perché l’Inter aveva recuperato e rimontato una partita che era cominciata estremamente in salita. Alla fine non l’hanno vinta neanche i singoli, visto che a deciderla è stato un 2006, ma la convinzione di voler portare a casa il risultato, cosa che forse è mancata alla formazione nerazzurra.

Al netto della delusione e delle prime voci di esonero, nel post partita di Juventus-Inter Christian Chivu è intervenuto ai microfoni di DAZN analizzando la sconfitta ma soprattutto dicendo su cosa c’è bisogno di lavorare per ritrovare fiducia ma soprattutto continuità. Il tecnico nerazzurro ha infatti parlato di lucidità, cosa che sia in occasione del 3-3 che del vantaggio definitivo della Vecchia Signora è mancato, soprattutto in uscita.