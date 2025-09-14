Ultima chance per Dele Alli: firma gratis, giocherà in Serie A

Dopo l’ultima, insignificante, esperienza in Italia con la maglia del Como, Dele Alli potrebbe avere l’ultima opportunità della sua carriera.

Chissà se questa volta la riuscirà a sfruttare, ma la sensazione è che davvero stiamo parlando dell’ultimo treno. Non ci saranno altre occasioni, anche perché arrivato alla soglia dei 30 anni è difficile pensare che ci possano essere squadre, anche ambiziose, che vogliono puntare su un giocatore che nelle ultime stagioni non è riuscito a totalizzare neanche 20 presenze.

Certo, c’è un discorso dietro molto più ampio e complesso, ma la dura legge del calcio è questa: se resti indietro rischi di non tornare più al passo.

Ultima chance per Dele Alli: svelato dove giocherà

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dele Alli, libero dopo l’ultima esperienza, tutt’altro che esaltante in Serie A, a Como. In molti pensavano che con un ex giocatore come Cesc Fabregas in panchina l’inglese riuscisse a ritrovare quella parte del suo talento andata persa nel corso degli anni, ma invece neanche lo spagnolo è riuscito nell’intento di recuperare questo giocatore.

E dunque Dele Alli è ancora una volta senza squadra, anche se nome, curriculum e status (per quello che è rimasto) potrebbero nuovamente salvarlo, visto che diverse squadre si sarebbero interessate a lui. Ancora nessuna conferma diretta, né tanto meno contatti tra le parti, ma la sensazione è che presto il futuro del centrocampista inglese si deciderà.

Stando a quanto riportato dai colleghi di fichajes, infatti, è sempre più probabile che Dele Alli finisca a giocare ne LaLiga in questa stagione, complice il clamoroso (ed inaspettato) interesse di alcune squadre, decise a regalare un’ultima chance all’inglese nella speranza che le cose possano andare per il meglio così da ritrovarsi un vero e proprio maestro del centrocampo pagato praticamente zero.

Dele Alli è pronto a firmare

Dele Alli è pronto a firmare e cogliere al volo quest’ultima opportunità che gli starebbe venendo concessa. Il discorso da approfondire però è: quale squadre è interessata all’ingaggio del calciatore inglese?

Dopo lo svincolo dal Como il nome del classe 1996 è finito un po’ fuori dai radar, ma stando ai colleghi di fichajes ci sarebbero diverse squadre spagnole interessate a lui. Stiamo parlando di realtà di medio-bassa classifica, come ad esempio il Levante, Rayo Vallecano, Elche e Real Oviedo, squadre con le quali Alli non potrà sicuramente concorrere per vincere il titolo, ma dove potrebbe tornare a sentirsi importante ma soprattutto trovare quella continuità che arrivato a questo punto varrebbe più di un trofeo.