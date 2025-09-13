Conferme dalla Germania: Kim tornerà in Serie A, le cifre

Arrivano nuove conferme dalla Germania, per quello che è l’arrivo di Kim Min-Jae in Serie A che tornerebbe in Italia dopo l’esperienza vissuta al Napoli.

Il campione d’Italia nel 2023 ha visto il suo anno in Italia come singola esperienza vissuta in Serie A, per poi trasferirsi al Bayern Monaco dove le cose non sono andate benissimo e come previste.

Perché, quanto ha dimostrato Kim Min-Jae al Napoli è tutto ciò che vorrebbe trovare di nuovo come livello personale, considerando che in Germania ha vissuto più bassi che alti nonostante i trofei che comunque si è portato a casa. Non più protagonista assoluto, Kompany non solo ha scelto altri titolari in questa stagione che è appena cominciata, avrebbe anche dato il suo via libera per la cessione a gennaio.

Calciomercato: Kim in Serie A, via libera dalla Germania

Sarebbe arrivato il via libera dalla Germania, con Vincent Kompany che ha deciso di mettere alle porte proprio il coreano Kim.

L’ex difensore centrale del Napoli, in più occasioni, è stato protagonista delle voci di calciomercato legate ad un ritorno in Serie A. Alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto e uguale è stato per Upamecano, accostato all’Inter. Le cose però cambiano, come hanno fatto sapere dalla Bild, per l’interessamento da parte del Bayern Monaco sul centrale Lukeba.

Arrivando dal Red Bull Lipsia, il centrale francese arriverebbe per sostituire numericamente, a quel punto, Kim Min-Jae. Castello Lukeba ha una valutazione di circa 60 milioni di euro e, volendo incassare qualcosa sulla cessione di Kim, occhio all’occasione che si ripresenta per la Serie A e per un top club del nostro campionato.

Dove giocherà Kim: due ipotesi italiane, le cifre

Kim Min-Jae rientra di nuovo tra le ipotesi in Serie A. Una tra queste riguarda l’Inter che, volendo separarsi da Bisseck e magari a gennaio, potrebbe sostituire il tedesco con un colpo dalla Germania, che porta il nome del sudcoreano. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi Milan che potrebbe aver bisogno di un altro innesto per sistemare le cose al reparto difensivo a disposizione di Allegri.

Per arrivare a Kim, in ogni caso, il Bayern ha già chiarito quelle che sono le cifre che servono per portarlo via. Un’offerta da 20-25 milioni almeno potrebbe bastare per portarsi a casa il cartellino dell’ex Napoli. E considerando che fu preso per 42 milioni di euro soltanto due anni fa, si tratta di un’operazione vantaggiosa per l’Inter o per chi lo prende.