Serie A: ko ed esonero, Cannavaro il sostituto

Il tecnico campano potrebbe presto ritornare a sedersi in panchina in Serie A visto che le sorti di un allenatore sembrano praticamente segnate

Fabio Cannavaro è pronto a ripartire dopo l’esperienza non proprio fortunata alla Dinamo Zagabria. Il tecnico campano potrebbe presto sedersi su una panchina di Serie A. L’ultima sconfitta ha evidenziato delle difficoltà evidenti per il club e a questo punto un esonero non è da escludere. Per il momento la dirigenza non ha ancora preso delle decisioni definitive e preferisce prendersi del tempo per riflettere.

Ma la situazione non è delle migliori e per questo motivo un cambio in panchina è da tenere in considerazione. Un esonero che potrebbe portare il club a ragionare anche sul nome di Fabio Cannavaro. Il tecnico campano a Udine ha dimostrato di poter raggiungere gli obiettivi prefissati e quindi vedremo se la dirigenza darà ancora fiducia all’attuale tecnico oppure si andrà su un profilo differente.

Serie A: tecnico a rischio, pronto Cannavaro

È stata una giornata di campionato complicata per diversi tecnici. Ci sono state sconfitte che rischiano di essere fatali. Anche se non lo saranno, possiamo dire che hanno messo a serio rischio la posizione di diversi tecnici. E a questo punto non è da escludere magari già un esonero immediato per consentire una sorta di rilancio dopo un periodo non facile.

Fra i tecnici a rischio c’è anche Di Francesco. Nella conferenza stampa post partita il tecnico del Lecce ha chiesto ai suoi di non abbassare la tensione soprattutto nel secondo tempo, ma non è detto che ci sia lui la prossima giornata. La classifica è davvero deficitaria con un punto in tre partite, ma a preoccupare è il solo gol fatto e i sei presi. Davvero numeri da retrocessione e un esonero ad oggi non è da escludere con i pugliesi che potrebbero puntare su Cannavaro.

Il Lecce vuole salvarsi senza dover aspettare l’ultima giornata e questo porta ad una scossa in davvero poco tempo. Il nome di Cannavaro potrebbe essere quello giusto anche per quanto fatto ad Udinese. Anche se per il momento non si hanno certezze sull’esonero di Di Francesco.

Lecce: Di Francesco traballa, Cannavaro il sostituto?

Per il momento il nome di Cannavaro per il Lecce è più una suggestione che altro. I pugliesi potrebbero dare una ulteriore chance a Di Francesco considerato che le due sconfitte sono arrivate contro Milan e Atalanta. E quindi con il Cagliari può rappresentare una sorta di ultima spiaggia.

Naturalmente non è da escludere anche un esonero immediato con magari Cannavaro nuovo allenatore visto che c’è bisogno anche di un cambio di passo in poco tempo.