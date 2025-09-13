Sconfitta ed esonero: Cannavaro il nuovo allenatore

La situazione di un tecnico non è delle migliori e non si può escludere la possibilità di un cambio in panchina vista anche la dura contestazione

Il campionato è ripreso dopo la sosta per le Nazionali e non sempre le notizie sono positive. Ci sono state sconfitte molto importanti per alcuni club e la panchina per molti tecnici diventa sempre più traballante. Per il momento non è arrivata una decisione definitiva per diversi motivi, ma di certo le prossime ore per uno degli allenatori si preannunciano decisive e l’esonero non è assolutamente da escludere.

La situazione non è sicuramente delle più semplici. L’ennesima sconfitta ha portato i tifosi ad una durissima contestazione ed ora la palla passa alla società. Nel corso delle prossime ore si penserà se magari optare per un esonero e chiamare magari Cannavaro in panchina per provare a dare una scossa definitiva prima che sia troppo tardi e la stagione compromessa in modo definitivo.

Ancora una sconfitta, esonero ad un passo: Cannavaro il nuovo tecnico?

La situazione di una panchina si fa sempre più traballante. La sconfitta di oggi potrebbe essere decisiva per il tecnico anche se per il momento non si hanno certezze. Bisognerà attendere le prossime ore per avere delle maggiori certezze e vedremo come si evolverà il tutto e se si arriverà ad una soluzione come l’esonero oppure si opterà per una nuova chance.

Di certo il momento per la Sampdoria non è dei più semplici. Tre sconfitte in altrettante partite e la necessità di cambiare ritmo il prima possibile per non dire addio anche alla B. Donati inizia ad essere a forte rischio e si potrebbe decidere di andare su un profilo comunque giovane e di esperienza come Cannavaro. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime ore.

Di certo la situazione in casa Sampdoria non è delle più semplici. L’esonero di Donati non è da escludere a prescindere visto che parliamo di una squadra in grossa difficoltà. Poi bisognerà capire se la società deciderà magari di andare un nome di maggiore esperienza oppure su un tecnico che in questi anni ha dimostrato di riuscire a togliere le squadre da momenti difficili come Cannavaro. E siamo certi che l’ex difensore non direbbe no ad una sfida come quella dei doriani nonostante tutto faccia ipotizzare che si tratterebbe di un vero e proprio miracolo.