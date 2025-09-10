Inter, è davvero finita: Chivu lo mette fuori, le cifre dell’addio

L’avventura all’Inter rischia davvero di essere finita e già nel week-end si vedranno le scelte chiare di Chivu, in merito al nuovo progetto.

Dopo gli alti e bassi vissuti con Simone Inzaghi, nella vecchia gestione, uno dei calciatori che resta comunque tra i più importanti della rosa, rischia di finire out sia dalle scelte che saranno da qui in avanti, sia dal progetto. E occhio alla destinazione ancora possibile nell’immediato, perché tra Arabia Saudita e Turchia, il calciomercato è ancora aperto.

Voci legate al Galatasaray hanno accompagnato l’Inter per tutta l’estate e le cose continuano adesso, in queste prime due settimane di settembre. Non è infatti da escludere il possibile addio anzitempo e con destinazione in Super Liga in Turchia, perché il giocatore rischia di essere tagliato fuori e il suo essere escluso dal progetto di Chivu sarà messo in evidenza dalle scelte che saranno prese contro la Juventus, sin da subito, rivoluzionando l’intero reparto a disposizione del rumeno dopo il mercato fatto dall’Inter.

Fuori dal progetto con Chivu: saluterà l’Inter

Dopo le diverse voci di calciomercato legate alle uscite, non soltanto uno, ma ben due “co-titolari” alla fine hanno scelto di restare all’Inter.

Uno dei due era il sacrificabile, ma le cose non hanno visto terminare almeno entro il “gong” di settembre, la loro esperienza all’Inter. Non è detto che le cose restino così tra questi ultimi due giorni a disposizione per il mercato in uscita, con la Turchia e l’Arabia Saudita che ancora possono godersi gli ultimi colpi a disposizione, prelevando i calciatori dai top club mondiali.

Tra questi c’è l’Inter, con i nerazzurri che hanno reso chiaro a Bisseck che è tutto fuorché certo di un posto da titolare. Il centrale tedesco voleva giocare titolare e sembrava quasi “certo” di vivere un’annata da protagonista, dopo l’addio in prestito di Pavard con destinazione Marsiglia. Ma il preferito dell’allenatore è l’esperto Acerbi che, assieme a Bastoni e Akanji, comporrà la difesa titolare dei nerazzurri.

Chi prende Bisseck? Le cifre e la destinazione

Da capire se già subito in questo finale di mercato tra Arabia Saudita oppure direttamente a gennaio, Bisseck rischia di essere ai saluti con l’Inter. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe bastato poco ad Akanji per convincere Chivu a sceglierlo come titolare, sin dalla sfida contro la Juve.

Il centrale tedesco è ripartito – male – da dove aveva finito nella passata stagione, con alcuni “disastri” che hanno visto l’Inter perdere punti decisivi nella corsa al titolo. E allora con la Bundesliga che può accoglierlo, il tedesco sembra intenzionato a lasciare l’Inter per il grande approdo in Germania. O altrimenti occhio alla soluzione in Premier League, dove pure lo hanno cercato. L’addio sarà per 25-30 milioni di euro.