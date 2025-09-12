Juve: tegola Champions: c’è lesione e lungo stop

Brutte notizie per il tecnico. Il giocatore si è fermato per un problema muscolare e gli esami hanno evidenziato la lesione. I tempi di recupero

Le nazionali sono ormai alle spalle, ma per i tecnici dall’infermeria non arrivano delle buone notizie. La Juventus deve rinunciare per esempio a Conceicao, non ancora al meglio. Out anche Zhegrova per i problemi che si porta avanti da mesi. Naturalmente la speranza di Tudor è che questi possano recuperare in poco tempo per riuscire a dare al tecnico delle carte importanti.

Ma in chiave Juventus c’è un’altra notizia. Un giocatore, infatti, si è fermato per un problema muscolare e gli esami non sono assolutamente positivi. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione e i tempi di recupero sono da stabilire. C’è chi parla di qualche settimana, ma i media si sbilanciano scrivendo di un rientro direttamente a dicembre. Una tegola sicuramente importante considerato i diversi impegni e anche una Champions che come sempre è una competizione molto lunga e impegnativa.

Juve: si ferma un calciatore, tegola Champions

Naturalmente gli infortuni non riguardano solamente la Juventus. Anche altre squadre sono costretti a dover fare i conti con problemi fisici non sicuramente di poco conto. E una notizia sembra sorridere, se così possiamo dire, per i bianconeri visto che c’è un infortunio non sicuramente di poco conto anche se i tempi di recupero sono da verifica.

Stando alle informazioni che arrivano dal Real Madrid, Rudiger ha rimediato una lesione muscolare al femore della gamba sinistra e questo non è sicuramente una buona notizia per i Blancos. È vero che il tedesco sta trovando poco spazio, ma resta comunque una carta importante in un momento in cui ci sono diverse partite. E il rischio che possa stare fermo fino a dicembre e saltare la sfida contro la Juventus è molto alto.

Una assenza importante in casa Real Madrid. Rudiger con la sua esperienza è una carta per il club spagnolo e l’infortunio quasi certamente lo terrà fuori per diverso tempo. Naturalmente al momento non si ha un quadro certo e bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Real Madrid: si ferma Rudiger, a rischio la Juve

