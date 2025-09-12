Juve, infortunio e tempi lunghi: quante partite salta il nuovo acquisto

Si allungano i tempi per uno dei nuovi acquisti della Juventus, con l’infortunio che complica le cose sulle scelte di Igor Tudor.

Ad annunciare il problema è lo stesso allenatore croato che non ha nascosto le cose dopo quello che era già stato anticipato precedentemente, al momento della conferenza stampa.

Presentando Juve-Inter, gara che andrà in scena nella giornata di sabato alle ore 18 e valevole per la terza giornata, Igor Tudor ha così annunciato l’infortunio, le condizioni e i tempi di recupero stessi del proprio nuovo calciatore.

Infortunio Juventus: le condizioni annunciate da Tudor

Già nella giornata di ieri e nel giorno della sua presentazione, il nuovo giocatore della Juventus aveva sottolineato di non essere a disposizione della gara che ha da giocare la Juventus alla terza giornata di campionato. “Farò il tifo per i miei compagni” ha dichiarato il nuovo esterno della Juventus e, con Conceicao già out e fuori dai giochi per la sfida contro i nerazzurri, è una tegola vera e propria per Tudor che deve fare i conti con le assenze.

Scelte costrette, a questo punto, ma occhio anche a quanto accadrà tra Champions League da giocare poi in settimana, oltre alla sfida da vivere contro l’Hellas Verona nell’altro week-end.

I tempi di recupero per Zhegrova, a causa delle notizie sulle condizioni per il suo infortunio che arrivano dai campi di allenamento alla Continassa e dal J-Medical, risultano più lunghi del previsto. Davanti si vedranno Openda o Vlahovic a completare l’attacco con David e Yildiz.

Quante partite salta l’ex Lille: tempi più lunghi del previsto

Si allungano i tempi di recupero, più lunghi del previsto e l’annuncio arriva per voce diretta di Igor Tudor.

L’esterno della Juventus, nuovo acquistonelle battute finali di calciomercato, salterà più di un match. Potrebbe saltare sia la gara contro l’Inter – cosa già ufficiale – che la sfida contro l’Hellas, anche se per la gara contro il Verona c’è la possibilità quantomeno di vederlo in panchina e tra i convocati. Diverso il discorso, invece, per quanto riguarda la prima di Champions League. Contro il Borussia Dortmund, nella serata di martedì, potrebbe non vedersi l’esterno kosovaro. Nelle idee di Tudor potrebbe esserci quella di vedere Yildiz nel 3-4-1-2 alle spalle di due punte. La soluzione, in quel caso, vedrebbe out Koopmeiners. Altrimenti sarà l’olandese col turco, alle spalle di David. Nella prima delle due ipotesi, David si ritroverebbe con un partner d’attacco nel nome di Lois Openda che, al momento, parte in avanti rispetto a Dusan Vlahovic.