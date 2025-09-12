Guardiola in Serie A: sarà il nuovo allenatore di una big

Il tecnico spagnolo continua a non chiudere le porte ad un addio al City. E il suo futuro potrebbe essere nel nostro campionato. I dettagli

Il campionato è iniziato da qualche settimana, ma lo sguardo in alcuni casi è già rivolto al futuro. Uno di questi è sicuramente quello di Pep Guardiola. Ancora una volta il tecnico spagnolo non ha chiuso la porta ad un possibile addio al Manchester City. Naturalmente in questo momento la priorità è principalmente quella di fare una stagione importante con gli inglesi e poi magari iniziare a pensare al futuro e ad un progetto differente.

E chissà che nel destino di Guardiola non ci possa essere la Serie A. Il tecnico spagnolo non ha mai negato la possibilità di allenare nel nostro campionato e, in caso di una rottura con il Manchester City, una big italiana potrebbe comunque fare un tentativo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro.

Serie A, si riapre la pista Guardiola: i dettagli

Guardiola non ha mai chiuso la porta ad un possibile approdo in Serie A. Il rapporto fra il tecnico e il nostro Paese è sempre molto forte e in passato ci sono stati dei contatti non andati a buon fine. L’allenatore spagnolo per il momento ha sempre sposato il progetto Manchester City. Ma ora in questi ultimi mesi la situazione sembra essere un po’ cambiata e il ciclo avviarsi ormai alla conclusione.

L’eventuale addio di Guardiola al Manchester City apre alla possibilità di vedere il tecnico in Serie A. La Juventus è sempre alla ricerca di un allenatore di esperienza che gli possa consentire di fare un salto di qualità anche a livello internazionale e sappiamo come lo spagnolo è sicuramente uno di questi. Poi ci sono diversi punti da chiarire a partire dall’ingaggio e dalla reale volontà dell’ex Barcellona di lasciare il club inglese.

Di certo il nome di Guardiola è da tenere in considerazione per quanto riguarda la Juventus. Per il momento non c’è una trattativa concreta anche perché il tecnico spagnolo vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione con il Manchester City. Poi con calma si ragionerà sul suo futuro e l’ipotesi di vedere Guardiola in Serie A magari sulla panchina bianconera non è assolutamente da escludere.