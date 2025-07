“Donnarumma ha detto sì”, intreccio in Serie A: hanno già l’accordo

Gianluigi Donnarumma è pronto a lasciare il PSG per iniziare una nuova avventura: intreccio e accordo che coinvolge anche la Serie A.

Il portiere italiano al momento è il migliore al mondo. Ha fatto benissimo in questa stagione con i parigini, ha vinto il Triplete da protagonista assoluto e ora è finito nelle vicende di calciomercato che possono stravolgere anche le “porte” di alcuni dei migliori club europei. Il suo obiettivo è quello di restare a livelli altissimi, con il sogno di giocarsi il Mondiale con l’Italia nel 2026 e per farlo vuole restare tra le migliori squadre al mondo.

Il futuro di Donnarumma sta cambiando in queste ore, con il PSG che ha aperto al suo addio e potrebbe perderlo subito: si prospetta un nuovo effetto domino.

Calciomercato: Donnarumma lascia subito il PSG

Il nome di Gigio Donnarumma è diventato sempre più importante per il calcio internazionale, è uno dei profili maggiormente seguiti da tutti i top club che cercano un portiere di grandissimo spessore che possa fare la differenza a grandissimi livelli.

Le prestazioni di Donnarumma negli ultimi anni sono state sempre costanti e migliori e per questo motivo ora è uno dei calciatori più amati anche dai tifosi del PSG che, però, potrebbero vederlo andar via dopo il Triplete.

Secondo le ultime notizie di mercato, Gianluigi Donnarumma può lasciare immediatamente il PSG dopo aver vinto tutto: ci sono importanti novità che si stanno sviluppando.

Donnarumma nel mirino del Manchester City: lo vuole Guardiola

Gianluigi Donnarumma può lasciare subito il PSG. Non c’è ancora accordo per il rinnovo del contratto, le cifre proposte dal club non sono consone alle sue richieste e quindi c’è l’apertura totale al trasferimento.

Secondo quanto riferisce The Sun, il Manchester City vuole prendere subito Gianluigi Donnarumma. Per Pep Guardiola è una priorità per la prossima stagione, con Ederson che si sta allontando sempre di più dal club inglese, con l’Arabia Saudita che spinge per portarlo nella Saudi Pro League.

Donnarumma ha aperto al trasferimento al Manchester City, vuole restare a livelli altissimi e ha già avuto colloqui diretti con Pep Guardiola che ha ribadito la sua volontà di portarlo in Premier League e il portiere italiano ha già accettato la possibile ipotesi.

Donnarumma al Manchester City? Il PSG può tornare su Maignan

Gianluigi Donnarumma piace al Manchester City e può firmare già nelle prossime settimane. La situazione può cambiare da un momento all’altro e coinvolge anche la Serie A.

Mike Maignan potrebbe diventare il nome principale del PSG per la porta. Il francese ha già giocato, da giovane, con i francesi e potrebbe tornare in grande stile.