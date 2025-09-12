“Cairo vattene”: cessione del Torino a un proprietario ricchissimo

La cessione del Torino Calcio è un argomento ormai quotidiano in terra piemontese: arriva l’annuncio di Urbano Cairo.

Sono anni complicati per i tifosi granata e per tutto il mondo torinista che nelle ultime stagioni non ha potuto sognare in grande come avrebbe voluto perché le rose a disposizione dei vari allenatori che si sono succeduti non sono state all’altezza dei sogni dei tifosi che da tempo, ormai, sono in protesta con il presidente Urbano Cairo.

Ogni settimana, in ogni stadio in cui gioca il Torino, si leva altissima la protesta dei tifosi granata contro Cairo con la richieste di cessione immediata del club a una dirigenza più competitiva.

Cessione Torino: protesta costante contro Urbano Cairo

Il Torino ha rinnovato la rosa anche in questa stagione, affidando la panchina a Marco Baroni, provando a tenere alto il livello della squadra per sognare di andare oltre la semplice salvezza come successo nelle ultime stagioni.

I tifosi del Torino non sono affatto contenti della gestione societaria degli ultimi anno e da tempo, ormai, vedono in Urbano Cairo il “nemico” numero uno della piazza granata e il colpevole della mancata crescita e della mancata ambizione del club.

“Urbano Cairo devi vendere, vattene”, è il coro più cantato allo Stadio Olimpico Grande Torino e anche in trasferta dai tifosi granata: e ora si è tornati a parlare seriamente della cessione del Torino.

Torino verso la cessione? Le parole di Cairo

Urbano Cairo è presidente del Torino da 20 anni, da quando acquisì le quote societarie nel 2005 e portò alla ribalta una squadra che sembrava destinata al fallimento. Nel corso di questi 20 anni ci sono state annate indimenticabili in cui si è arrivati anche in Europa e annate da dimenticare a tutti i costi a causa di retrocessioni dolorosissime.

I tifosi vorrebbero la cessione del Torino e l’addio di Urbano Cairo. Credono sia terminato il tempo dell’attuale patron granata e chiedono a gran voce il suo addio perché non notano impegno e passione nel voler rendere di nuovo grande la squadra granata.

“Non ho nulla in contrario a cedere il Torino. Sono disposto a vendere, ma alla persona giusta che abbia i soldi e la voglia di fare bene“, ha detto Urbano Cairo durante l’evento Festival dello Sport parlando del suo futuro al Torino.

Chi compra il Torino? Si era parlato di RedBull

Urbano Cairo cederà il Torino solo di fronte alle giuste offerte e solo a chi tiene davvero alla causa granata e non intende solo speculare e arricchirsi sulla passione dei tifosi. Questo è, sostanzialmente, il pensiero del patron granata che vuole dire addio solo per un miglioramento netto.

Lo scorso anno si era parlato in maniera insistente del forte interesse della RedBull di acquistare il Torino e inserirlo nella grande famiglia sportiva che sta mettendo radici in tutto il mondo già da qualche anno, ma poi fu proprio il patron granata a smentire le voci. Possibile che ci sarà un nuovo assalto a breve?