Messo fuori squadra: la Juve lo chiama a Torino

Dal posto perso in squadra, allo sbarco nella Juventus: i bianconeri pianificano la prossima mossa di mercato, acquisto da non sottovalutare

Non è stato un calciomercato francamente entusiasmante per la Juventus, visto come sono andate le cose. Anche se alla fine, in qualche modo, il club bianconero è riuscito a raggiungere buona parte dei suoi obiettivi. Era necessario fare spazio nella rosa con alcune cessioni eccellenti e non facili, diverse delle quali si sono concretizzate. E c’è stato posto, nelle ultime ore della sessione di trasferimenti, per due innesti significativi come quelli di Zhegrova e Openda.

In poco più di 24 ore, insomma, sono arrivati altrettanti volti nuovi di quanti ne fossero giunti nei due mesi precedenti. Non era semplice, del resto, il compito di Comolli, che ha raccolto i cocci dell’esperienza Giuntoli, segnata da alcuni errori. Un peccato, per l’ambiente, non essere riusciti a riprendere Kolo Muani, che era un po’ il grande obiettivo di tutta l’estate. Nel complesso, comunque, si può certamente dire che la Juventus si presenti alla nuova stagione con una rosa competitiva.

Quanto lo sarà, effettivamente, e a che cosa potrà puntare ce lo diranno solo i risultati. La speranza è che sia l’inizio di un ciclo fortunato, pur tra le difficoltà economiche che continueranno, come ricordato da Comolli. Ma c’è la possibilità di approfittare di interessanti scenari di mercato, con calciatori in rotta con i loro club che possono giungere a Torino a condizioni favorevoli.

Lo voleva l’Inter, può essere della Juventus: svolta per Soucek

Uno di questi, è un vecchio obiettivo dell’Inter. Vale a dire, Tomas Soucek, centrocampista ceco dotato di fisico e senso del gol.

Il giocatore del West Ham ha ancora un contratto fino al 2027 con i londinesi, ma ha perso centralità nella squadra. Nell’analisi di diversi addetti ai lavori, in Inghilterra, in particolar modo di ‘Givemesport’, sarà destinato a fare da panchinaro, con Potter che sembra volersi affidare prevalentemente a Mateus Fernandes, Magassa e Paquetà. La Juve in vista di gennaio può offrirgli una chance di rilancio.

Juventus, attacco rinforzato ma incognite a centrocampo: il tassello mancante per Tudor

Se c’è una pecca nel mercato della Juventus è infatti che non è arrivato il centrocampista richiesto per alzare il livello fisico e tecnico della cerniera mediana.

Numericamente, Douglas Luiz non è stato rimpiazzato. I titolari indiscussi sono Locatelli e Khephren Thuram, dietro di loro la situazione lascia perplessi. Ci sono McKennie, quindi l’infortunato Miretti, e poi Koopmeiners, ammesso che gli si possa abbassare il raggio d’azione, di quando in quando. Insomma, un profilo alla Soucek a Tudor servirebbe, eccome.