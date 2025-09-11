Juve ancora attiva sul mercato: ecco l’erede di Cambiaso

La sessione estiva di calciomercato è terminata da poco, ma in casa Juventus c’è ancora tanta carne a cuocere

Il calciomercato non si ferma mai e al di là di quanto dichiarato nelle scorse ore dal direttore generale Damien Comolli, la Juventus continua a lavorare per programmare il futuro.

C’è ancora qualche ora di tempo in Turchia per concludere le ultime operazioni di calciomercato. Fino a domani, infatti, i club del massimo campionato turco (e non solo) potranno cedere e soprattutto acquistare giocatori. Sono diverse le operazioni che potrebbero andare in porto da qui a qualche ora e anche per le società italiane c’è ancora la possibilità di cedere giocatori in uscita e che potrebbero trovare collocazione in Turchia da qui a qualche ora.

“Abbiamo cercato di rafforzare ulteriormente la rosa e abbiamo trovato il giusto equilibrio tra aspetti sportivi e finanziari” ha dichiarato nelle scorse ore Damien Comolli, direttore generale della Juventus, commentando la strategia tenuta dai bianconeri nella sessione estiva di calciomercato appena terminata. Un equilibrio che potrebbe essere ancora più concreto grazie a una nuova cessione che potrebbe concretizzarsi nel corso delle prossime ore.

Calciomercato Juventus, cessione in Turchia e non solo

Il nome in ballo è quello di Jonas Rouhi, terzino sinistro classe 2004 cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri. Il giocatore svedese (ma di origini marocchine) era a un passo dal club belga del Westerlo, ma la trattativa è saltata in extremis. Ora sulle sue tracce ci sarebbe il Goztepe, club che milita nel massimo campionato turco e che avrebbe visto in Rouhi l’alternativa ideale ad Amir Cherni.

L’eventuale partenza di Rouhi spingerebbe la Juventus a ingaggiare un nuovo terzino sinistro a gennaio, anche alla luce delle precarie garanzie offerte da Juan Cabal come sostituto di Andrea Cambiaso. E così, in vista della sessione invernale di calciomercato, la Juventus potrebbe fare un pensierino su Ryan Sessegnon, terzino sinistro inglese classe 2000 in scadenza di contratto col Fulham e già in passato nel mirino della Juventus, ma anche di altri top club come Inter e Barcellona. Ora il suo trasferimento in bianconero potrebbe diventare realtà.