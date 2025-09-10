Upamecano in Serie A: niente Inter, lo prende un’altra big a zero

Il difensore è in scadenza con il Bayern Monaco e, in caso di un mancato rinnovo, potrebbe firmare con una big italiana: ecco tutti i dettagli

Il calciomercato si è chiuso ormai da qualche giorno, ma le squadre sono già al lavoro per programmare la sessione invernale e non solo. Molte big, infatti, stanno iniziando a sondare anche il terreno con i giocatori che sono in scadenza a giugno. Sono diversi i calciatori che potrebbero liberarsi al termine della stagione e fra loro troviamo anche Upamecano. Il Bayern Monaco non ha trovato l’accordo con il francese e l’addio a zero non è da escludere.

Come precisato da Fabrizio Romano, in caso di un mancato rinnovo Upamecano diventerebbe una soluzione di calciomercato anche per le big italiane. L’Inter ci potrebbe ragionare, ma l’ingaggio è importante e per questo motivo attenzione ad un inserimento di un’altra squadra del nostro campionato che ha la necessità di rinforzare la difesa.

Calciomercato: Upamecano in Italia, una big beffa l’Inter

Il nome di Upamecano nelle scorse settimane è stato accostato anche all’Inter in caso di una cessione importante. Una pista che in realtà non è mai decollata visto che il Bayern Monaco non ha mai pensato di privarsi del proprio giocatore nonostante il contratto in scadenza. I bavaresi ci proveranno fino alla fine, ma il rinnovo non è così scontato. Tanto che alcuni club potrebbero presto muoversi con il suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione.

L’Inter, come detto, un pensiero in ottica calciomercato estivo lo potrebbe fare, ma attenzione alla Juventus. I bianconeri già in queste settimane hanno dimostrato come sanno muoversi con i parametro zero e Upamecano rappresenterebbe un calciatore di livello oltre che un rinforzo di qualità per il reparto difensivo soprattutto se dovesse partire qualcuno dei titolari. Per il momento, comunque, si tratta di una semplice ipotesi.

Ad oggi non c’è alcuna trattativa concreta fra la Juventus e Upamecano. Si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso e molto dipenderà dalla decisione del Bayern Monaco. Con il rinnovo, l’ipotesi di vederlo in Serie A nel prossimo calciomercato svanirebbe definitivamente. Altrimenti ci potrebbe essere una chance.

Mercato: la Juve sfida l’Inter per Upamecano?

Il nome di Upamecano è sicuramente da tenere in considerazione per la Juventus nel prossimo calciomercato soprattutto senza rinnovo con il Bayern Monaco. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo quali saranno le scelte del francese.

Con la possibilità di prenderlo a zero, Juventus ed Inter potrebbero decidere di andare a prendere Upamecano. Naturalmente non sarà una sfida esclusiva fra le due italiane vista la folta concorrenza dall’estero.