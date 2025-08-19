Inter, ultimo acquisto: arriverà un difensore dalla Germania

In questo momento l’Inter sta lavorando per chiudere gli ultimi acquisti di mercato e secondo le ultime notizie può arrivare un nuovo colpo in difesa.

Potrebbe arrivare la svolta a sorpresa perché, se prima si parlava di un accordo tra Inter e alcuni acquisti in attacco e centrocampo, ora un nuovo rinforzo può arrivare in difesa. Secondo le ultime notizie può arrivare un rinforzo nuovo e a sorpresa perché ci sono delle conferme che arrivano riguardo le strategie del club nerazzurro che può cambiare nuovamente i piani.

L’Inter ha messo nel mirino dei nuovi colpi e punta a chiudere gli acquisti a centrocampo e attacco, visto che nelle ultime settimane sono usciti fuori i nomi di Lookman e Kone. Al momento però sembra tutto fermo e ci sono delle difficoltà a portare avanti queste due trattative.

Ecco che allora il club può puntare su un altro nome e in un ruolo completamente diverso. C’è la volontà da parte dell’Inter di vendere Pavard per fare cassa e acquistare un nuovo difensore. Dopo che sono saltati sia i nomi di De Winter e Leoni che alla fine il club nerazzurro punta a cambiare totalmente tutto e punta su un altro straniero.

Calciomercato Inter: colpo in difesa, spunta fuori un nome a sorpresa

In questo momento ci sono delle novità che arrivano e che riguardano la scelta che può fare l’Inter di sacrificare Pavard e acquistare un nuovo calciatore.

Occhio a quello che può accadere visto che si parla di quella che può essere la scelta da parte dell’Inter che punta all’acquisto di Upamecano dal Bayern Monaco per rinforzarsi in difesa. Il club nerazzurro in questo momento sta valutando la grande occasione che può presentarsi.

In questo momento ci sono delle novità in merito a questa scelta che pensa di fare l’Inter puntando all’acquisto di Upamecano che è in scadenza nel 2026 con il Bayern Monaco che può andare via ad un prezzo stracciato vista la sua situazione contrattuale. Le alternative sono Solet e Kim.

Le prossime ore saranno decisive con l’Inter che può prendere Upamecano e non andare poi a chiudere altri colpi tra centrocampo e attacco.