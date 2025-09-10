Serie A: ufficiale la lesione, i tempi di recupero e il sostituto

Le nazionali rappresentano sempre il grande incubo per i tecnici. Un nuovo giocatore si è fermato per un infortunio e gli esami non dicono niente di buono

Le partite delle nazionali sono quasi finite, ma i loro effetti rischiano di durare ancora qualche giorno. Molti giocatori, infatti, sono tornati da poco con qualche acciacco fisico e gli esami non sempre danno delle buone notizie. E per un tecnico gli accertamenti hanno confermato che il giocatore dovrà stare fermo ancora per un po’ di tempo. Il club ha preferito non sbilanciarsi su quante partite salterà, ma le sensazioni non sono positive.

Come riferito in un comunicato, gli esami hanno confermato una lesione distrattiva di basso grado degli adduttori della coscia destra. Non una buona notizia visto che molto probabilmente salterà almeno due partite. Poi dipenderà da come il corpo risponderà nel recupero. Di certo non è una buona notizia in un momento della stagione come quello di ora.

Serie A: ennesimo infortunio, quante partite salta

Non è stato un turno fortunato per molte squadre di Serie A. Wesley, Rrahmani, Conceicao sono alcuni dei nomi di giocatori che si sono fermati durante la sosta. A loro possiamo aggiungere anche Rovella, che non si è infortunato durante gli allenamenti con l’Italia, ma subito dopo. Naturalmente non sono solo quelli i calciatori che si sono fermati e c’è una brutta notizia per uno dei profili più amati del nostro campionato.

Stiamo parlando di Zito Luvumbo. L’attaccante del Cagliari ha rimediato una lesione distrattiva di basso grado con la nazionale angolana ed ora dovrà stare fermo almeno una decina di giorni. Quindi per lui niente Parma e quasi certamente non sarà a disposizione contro il Lecce. Però i dubbi sulla presenza con i pugliesi saranno sciolti solamente a ridosso della sfida. La speranza di Pisacane è quella di averlo a disposizione anche perché si tratta di uno scontro diretto per la salvezza.

Naturalmente la priorità, visto che siamo ancora ad inizio stagione, è quella di non dover fare i conti con ricadute e Luvumbo scenderà in campo esclusivamente se ha smaltito l’infortunio. In caso di un minimo problema, l’angolo rientrerà molto probabilmente in Coppa Italia.

Infortunio Luvumbo: chi al suo posto

L’infortunio di Luvumbo apre anche un dibattito su chi giocherà al suo posto nel Cagliari. Bisogna dire che fino ad oggi Pisacane ha sempre preferito Folorunsho ed Esposito come giocatori alle spalle dell’unica punta e, quindi, non ci attendiamo delle particolari novità di formazione.

Possibile l’inserimento di Belotti dal 1′ con Borrelli in panchina. Ma di certo l’infortunio di Luvumbo non è una buona notizia per il Cagliari anche perché parliamo di un calciatore che contro il Parma avrebbe potuto fare la differenza.