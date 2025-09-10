Tegola Lazio, un altro titolare infortunato: svelati i tempi di recupero

Arrivano pessime notizie per la Lazio, perché un altro titolare si è infortunato e ora piove sul bagnato per la squadra di Maurizio Sarri che ha già avuto più problemi del previsto.

Non è per nulla un momento facile per la Lazio perché adesso c’è la conferma che riguarda quello che è stato il brutto ko per un altro giocatore che si è dovuto fermare e resterà fermo per diverso tempo. Ci sono degli aggiornamenti in merito a quella che è la situazione infortuni della Lazio con tanti giocatori che già si sono fatti male in questo inizio di stagione e non sarà facile per Sarri considerando che non è stato acquistato nessun nuovo giocatore a causa del blocco mercato.

Ora arrivano delle novità spiacevoli visto che è stato confermato l’infortunio di un giocatore della Lazio che dovrà provare a recuperare il prima possibile per tornare ad essere a disposizione di Sarri e al fianco dei propri compagni di squadra che non potranno contare su di lui al momento.

E’ durante l’allenamento che il calciatore ha accusato un problema e per questo motivo che ora rischia di stare fermo per diverso tempo. C’è la notizia riguardo anche quelli che possono essere i tempi di recupero del giocatore della Lazio che è finito ko. Un momento per nulla facile questo che rischia di complicare quindi tutto in vista delle prossime partite.

Infortunio Lazio: altro problema per Sarri, è un titolare

Una situazione da capire ora visto che ci sono delle novità in merito proprio a questo brutto infortunio che ha colpito un altro giocatore della Lazio. Perché l’infermeria sembra essere già piena considerando che sono fermi per infortunio già Gigot, Patric e Lazzari.

Adesso è anche un altro giocatore della Lazio che si è fatto male perché c’è l’infortunio di Nicolò Rovella che rischia di saltare per un problema muscolare la prossima partita di campionato che la Lazio ha in programma sul campo del Sassuolo.

Reduce dagli impegni con la Nazionale e alle prese con un leggero affaticamento muscolare a carico dell’adduttore che può complicarne il suo impiego per la prossima partita. Perché ora c’è apprensione per le condizioni di Rovella e i tempi di recupero potrebbero portarlo anche a saltare Sassuolo-Lazio per poi recuperare la giornata seguente.

Hanno recuperato, invece, Mattia Zaccagni, Pedro, Vecino e Isaksen.