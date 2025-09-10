Leao, si allungano i tempi di recupero: “Non posso rischiare”

Max Allegri sperava che Rafael Leao potesse tornare a disposizione per questo weekend di campionato, ma invece così non sarà.

Sul palco del Premio Gentleman, infatti, il diretto interessato ha fatto il punto sul suo programma di recupero non dando buone notizie né al suo allenatore né tanto meno ai tifosi. Il portoghese ha infatti svelato che il rientro in campo è slittato di almeno qualche settimana per via della reale entità dell’infortunio al polpaccio che l’ha fermato alla prima uscita stagionale contro il Bari.

Si allungano i tempi di recupero di Leao

Dal Milan era trapelato tutt’altro dopo l’infortunio patito all’esordio stagionale in Coppa Italia contro il Bari. Non sembrava essere grave il problema al polpaccio Rafael Leao, eppure il prossimo 17 settembre Leao festeggerà un mese esatto dal suo stop.

In realtà non c’è niente di cui essere felici, anche perché un’assenza del genere, soprattutto in occasione della prima di campionato contro la Cremonese, si è fatta e non poco sentire. Allegri sperava di tornare ad avere a disposizione il portoghese per la sfida di domenica contro il Bologna, ma invece così non sarà, come svelato dal diretto interessato sul palco del Premio Gentleman. Ricevuta l’importante onorificenza che prende il nome all’evento, Leao si è lasciato andare a qualche battuta svelando anche le sue condizioni in queste settimane di lavoro dedito interamente al recupero dall’infortunio.

Il numero 10 del Milan è apparso essere molto sereno e rilassato, ma allo stesso tempo ha rivelato che trattandosi di una lesione muscolare non può permettersi di correre alcun rischio, anche perché sennò i tempi di recuperi si allungherebbero ulteriormente, cosa che né il ragazzo né tanto meno il club vuole.

Svelato quando tornerà Rafael Leao

Al momento non si conoscono ancora i tempi di recupero definitivi di Rafael Leao, anche perché al Premio Gentleman il portoghese ha un po’ gelato il sangue di tutti con quelle dichiarazioni. Tifosi ed Allegri premono ovviamente di sapere quando il numero 10 tornerà a disposizione, ma per il momento solo una risposta è certa: non per il Bologna.

Rafael Leao salterà dunque anche la terza giornata di campionato, nella speranza che nel corso a partire dalla prossima settimana possano cominciare seriamente a migliorare, perché oltre ad un’altra sfida di Coppa Italia contro il Lecce, il Milan avrà in successione Udinese, Napoli e Juventus, sfide dove è sempre meglio avere un calciatore come il portoghese giocare dal proprio lato, visto che può deciderti da un momento all’altro la partita. Staremo a vedere.