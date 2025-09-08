Infortunio più serio del previsto: salterà pure Milan-Napoli

Brutte notizie arrivano, con comunicato ufficiale, dopo la fuga di notizie degli ultimi giorni in merito all’infortunio di un top player.

Tra i migliori giocatori dell’intero organico, sarà praticamente assente quasi sicuramente – salvo clamorosi colpi di scena e ribaltoni – anche del big match che si gioca a fine settembre, per quelli che risultano essere i lunghi tempi di recupero.

Con un annuncio ufficiale è stato comunicato che, dopo i problemi manifestati dal giocatore per aver sentito tirare, non potendo prendere parte al match che aveva da giocare, il muscolo si sarebbe lesionato. E allora ecco che, dovendo trovare una soluzione, bisognerà cambiare quelle che sono le scelte sui titolari. Tra queste, il discorso sarà valido anche per un big match come quello che si gioca a fine settembre tra Milan-Napoli.

Che tegola dal comunicato: infortunio più serio del previsto

Un top player si ferma ai box a causa di quelle che sono le notizie che arrivano per fonte diretta dal proprio club.

Con un comunicato ufficiale è stato reso noto che l’infortunio del quale si è parlato nel corso degli ultimi giorni, è a quanto pare più serio del previsto. Si tratta di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra per il calciatore che, come annunciato dal club di propria appartenenza, ha pure iniziato la riabilitazione.

Dopo gli esami strumentali al Pineta Grande Hospital e rientrato dalla Nazionale, Amir Rrahmani vede dunque il suo stop per un lungo periodo. Gli azzurri rischiano infatti di perderlo fino alla prossima sosta e con Milan-Napoli cerchiata in rosso assieme alla sfida col City e i tanti altri match importanti che ha da giocare la SSC Napoli.

Tempi lunghi sull’infortunio: quante partite salta oltre Milan-Napoli

Oltre a poter saltare dunque Milan-Napoli, Amir Rrahmani rischia di stare fuori per tutto il mese di settembre, fino alla prossima sosta.

Il primo match al rientro dalla sosta è a Firenze contro la Fiorentina, poi Rrahmani salterebbe in ordine: Manchester City, Pisa e Milan-Napoli. Gli azzurri sperano di averlo a disposizione per lo Sporting Lisbona – secondo appuntamento di Champions League – e per il Genoa, prima della seconda sosta che arriva a inizio ottobre. Scalpita Beukema che entra come titolare al suo posto cercando di convincere Antonio Conte ad affidargli un ruolo importante in difesa, dopo l’impatto che ha avuto al Maradona definendo lo stesso impianto “una cosa mai vista prima”.