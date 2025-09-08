“Scambio chiuso” tra Napoli e Inter: affare saltato all’ultimo – Romano

Fabrizio Romano ha svelato un clamoroso retroscena di mercato che riguarda Napoli e Inter: i due club erano vicini all’accordo per uno scambio.

I nerazzurri e i partenopei si sono dati battaglia per l’intero campionato nella scorsa stagione e alla fine ha trionfato la squadra di Antonio Conte, più affamata e pronta a vincere un altro Scudetto nelle ultime tre stagioni. A fine campionato e con il mercato aperto, le due società si sono parlate e avevano intavolato la trattativa per uno scambio di altissimo livello che avrebbe potuto cambiare il futuro dei due club e anche dei calciatori coinvolti.

Il mercato è sempre terreno di grandissime sorprese che possono stravolgere le estati dei club ma questa volta è tutto rientrato per questione di giorni e di scelte societarie e degli allenatori.

Inter e Napoli erano pronte allo scambio: il retroscena

Napoli e Inter hanno concluso la stagione in maniera molto importante, gli azzurri con un titolo e i nerazzurri senza ma dopo aver dato spettacolo in tutte le competizioni e dopo aver dovuto fare i conti anche con una abbondante dose di sfortuna che ha tagliato le speranze ai calciatori interisti.

A fine stagione le due società hanno intavolato una trattativa molto importante che vedeva Antonio Conte estremamente soddisfatto dell’eventuale nuovo arrivo ma dall’altra parte, in casa interista, c’era ancora molto caos sul futuro di Inzaghi.

Secondo quanto svelato da Fabrizio Romano, Napoli e Inter erano vicine allo scambio ma poi il cambio allenatore in casa nerazzurra ha fatto sfumare la trattativa.

Il Napoli voleva Frattesi: la rivelazione

Davide Frattesi è uno dei nomi su cui ha lavorato il Napoli durante l’estate. Il calciatore nerazzurro non ha trovato troppo spazio con Inzaghi ed è sempre stato l’alternativa principale ai titolari ma questo ruolo è stato stretto all’ex Sassuolo sul finale di stagione.

L’Inter avrebbe voluto prendere Giacomo Raspadori. O almeno, secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, era questa l’idea qualora fosse rimasto Simone Inzaghi ma poi il suo addio ha fatto cambiare idea al club che ascoltando le richieste di Chivu ha virato su altri nomi.

Lo scambio tra Frattesi e Raspadori sarebbe potuto essere possibile perché entrambi i calciatori avrebbero accettato volentieri la destinazione, ma poi è saltato tutto quando Inzaghi ha deciso di andare via.

Frattesi-Napoli, pista possibile: sfumato Raspadori

Davide Frattesi resta uno dei nomi in cima alla lista di Antonio Conte per gennaio o per la prossima stagione. Il centrocampista italiano non sta giocando tantissimo neppure con Chivu e ora potrebbe stufarsi definitivamente di questa situazione in cui non è mai la prima scelta, quindi il prezzo del suo cartellino si potrebbe abbassare.

Per l’Inter, invece, il profilo di Raspadori è totalmente fuori portata ora perché Jack ha scelto l’Atletico Madrid per vivere una nuova esperienza e per tentare la fortuna fuori dall’Italia.