Calhanoglu-Inter, caso aperto: interviene il padre contro tutti

Hakan Calhanoglu è ancora al centro del caos in casa Inter: ora è intervenuto il padre che ha svelato tutta la verità rispetto all’estate.

Dalla fine della passata stagione a oggi si è parlato molto spesso del centrocampista turco che stava per lasciare il club, alla ricerca di una nuova avventura ma poi non è mai arrivata l’offerta giusta che convincesse il club e lo stesso Calhanoglu a dire addio alla Serie A.

Fino alle ultime ore del mercato estivo si sono susseguite voci di un suo passaggio al Galatasaray, come da desiderio sia suo che del club di Istanbul che poi, però, ha preso Gundogan per la mediana.

Quale futuro per Calhanoglu: c’è già un’idea

Hakan Calhanoglu è rimasto all’Inter e ora vuole riprendersi il centrocampo nerazzurro. La volontà di Chivu è quella di ritrovare l’ex Milan al 100% della condizione fisica e mentale nel giro di pochissimo tempo così da poter puntare ai migliori traguardi sportivi insieme.

Il chiacchiericcio intorno a Calhanoglu è stato molto lungo e continua ancora, tanto che ora è intervenuto addirittura il padre per cercare di spiegare la situazione relativa al suo presente e al suo futuro.

Secondo le ultime notizie, per Hakan Calhanoglu ci sarebbe già un’idea ben precisa per il futuro: resta all’Inter per tutta la stagione.

Il padre di Calhanoglu svela tutto: le ultime

L’Inter vuole recuperare Hakan Calhanoglu e renderlo di nuovo il faro del centrocampo. Nella partita giocata contro l’Udinese non è stato troppo positivo ma a mercato chiuso l’obiettivo ora è quello di rivederlo al top della forma.

Il padre di Hakan Calhanoglu, Huseyin, ha parlato del futuro dell’attuale numero 20 dell’Inter alla tv Hurriyet e alla domanda su quando il figlio avrebbe giocato nel campionato turco. “Dio solo lo sa“, ha risposto il padre chiudendo le possibilità a un addio immediato.

“Al momento Hakan è felice all’Inter, ha un contratto per altri due anni e quindi non c’è alcun problema né una trattativa“. Con queste parole si è chiusa definitivamente la telenovela Calhanoglu-Galatasaray: se ne parlerà solo a partire dalla fine di questa stagione.

Calhanoglu via dall’Inter in estate

Calhanoglu ha dato apertura totale al Galatasaray. Il suo sogno e obiettivo di fine carriera è quello di giocare per il club di Istanbul per cui ha sempre fatto il tifo sin da piccolo ma nel quale non ha mai giocato visto che ha vissuto la sua tenera età in Germania.

A fine stagione ci sarà il nuovo assalto del Galatasaray per Calhanoglu: con un’intera estate davanti e con un futuro da scrivere da capo, anche l’Inter aprirà le porte al suo addio.