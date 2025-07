Calhanoglu ai saluti: l’Inter ha già in mano il sostituto

Una storia infinita quella fra Calhanoglu e l’Inter. Le smentite di Ausilio, riguardo l’addio del turco, non hanno trovato conferma negli ambienti di calciomercato. Infatti, c’è stato un altro rilancio dalla Turchia. Questa volta ad interessarsi del calciatore è stato il Fenerbache di Mourinho.

Un altro colpo di scena, quindi, destinato a stravolgere il mercato dei nerazzurri che nel frattempo sono a lavoro per portare all’Inter Lookman. La società, di certo, non si farà prendere per la giacchetta da Calhanoglu che pare abbia manifestato al club la sua volontà di tornare in patria.

Serve, però, l’offerta giusta per cedere l’ex Milan che ha una valutazione importante, intorno ai 30-35 milioni di euro. Intanto, per la sostituzione di Calhanoglu l’Inter ha già scelto chi prendere: ecco le ultime notizie riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Nelle ultime ore sono rimbalazate dalla Turchia le voci relative all’arrivo al Fenerbache di Calhanoglu. Infatti, secondo quanto riportate dai media turchi, c’è stato un forte interesse da parte del club di Mourinho che è pronto a definire l’affare per riportare in patria il calciatore, che nelle settimane scorse è stato ad un passo anche dal Galatasaray che poi ha mollato l’affare.

Adesso, ad approfittare del malcontento del ragazzo, è un altro club di Istanbul che è pronto a riportare in patria il giocatore che ha già aperto a questa possibilità. Resta da convincere l’Inter che non è così sicura dell’addio del centrocampista.

Calhanoglu Fenerbache: nuovi aggiornamenti, l’Inter blocca il sostituto

Clima di campagna elettorale al Fenerbache, con le prossime elezioni di settembre che decreteranno il nuovo presidente del club.

Ecco perché, Ali Koc, attuale numero uno del club, è a lavoro per strappare la riconferma e chiudere dei grandi colpi per la sua squadra.

Nelle ultime ore hanno trovato conferma i tentativi fatto dal presidente per portare al Fenerbache Calhanoglu, che ha già avuto dei contatti diretti con Koc. Il problema è uno solo ed è proprio l’Inter, che dalla cessione del turco vuole incassare almeno 30 milioni di euro.

Intanto, per la sostituzione di Calhanoglu Marotta pensa di portare all’Inter Xhaka, 32enne del Bayer Leverkusen che ha caratteristiche differenti al turco e può arrivare ad un prezzo di saldo.

Xhaka Inter: nuovi aggiornamenti

Sul centrocampista è vivo l’interesse anche di Milan e Juventus che, però, nell’ultimo periodo hanno mollato la presa sul ragazzo. L’Inter, quindi, tenta il sorpasso per il calciatore che può essere un elemento valido nello scacchiere di Chivu.

Xhaka, dunque, può essere un nome spendibile per i nerazzurri che nei prossimi giorni avranno un contatto diretto con Calhanoglu, che tornerà a Milano per allenarsi.