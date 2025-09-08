A zero in estate: la Juve anticipa l’arrivo ad inizio 2026

I bianconeri dovranno assolutamente andare a rinforzare la rosa e non è da escludere la possibilità di andare a chiudere sin da subito e non aspettare l’estate

Il calciomercato si è chiuso da una settimana, ma i club continuano a lavorare con attenzione per andare a rinforzare le rose. Fra le squadre che dovranno intervenire a gennaio c’è sicuramente la Juventus. I bianconeri dovranno individuare i giusti giocatori per alzare la qualità e non è da escludere che il club torinese possa decidere magari di andare su un profilo di assoluto livello anticipando il suo arrivo a gennaio.

Il contratto in scadenza nel 2026 rende una operazione di calciomercato molto facile in estate. Ma un tentativo la Juventus per gennaio è da tenere in considerazione. Molto dipenderà da come i bianconeri decideranno di muoversi e anche dalle scelte che farà il club proprietario del cartellino. Vedremo cosa succederà nel corso delle prossime settimane in casa bianconera.

Calciomercato Juve: Comolli ci pensa, arriva subito?

La Juventus nel corso del calciomercato invernale potrebbe chiudere una operazione di assoluto livello. Il giocatore è in scadenza nel 2026 e una sua partenza già a gennaio non è da escludere. Molto dipenderà anche dalla volontà del Barcellona. Se i blaugrana apriranno ad una cessione immediata, alla Continassa si potrebbe ragionare con attenzione alla possibilità di chiudere un colpo importante in ottica presente.

Il Barcellona ha deciso di non rinnovare il contratto di Lewandowski nonostante la clausola. Il polacco, quindi, rappresenta una operazione di calciomercato molto importante per la Juventus magari direttamente a gennaio. I blaugrana non sembrano chiudere la porta ad una cessione immediata e per questo motivo resta una possibilità da seguire con attenzione nel corso delle prossime settimane. Per il momento siamo comunque nel campo delle ipotesi e vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro.

Il nome di Lewandowski è da tenere in considerazione per la Juventus. Il calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione giusta soprattutto con apertura del Barcellona. Naturalmente si tratta ad oggi di una suggestione più che di una trattativa concreta e vedremo cosa accadrà nel corso delle prossime settimane.

Mercato Juve: Lewandowski la sorpresa in attacco?

L’eventuale partenza di Vlahovic liberebbe il posto in rosa e il nome di Lewandowski è da tenere in considerazione anche per i problemi che si hanno con il Barcellona. Per adesso sembra essere una operazione più per il calciomercato estivo, ma comunque si tratta di una pista da attenzionare.

Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Vedremo come si svilupperà la situazione nel corso delle prossime settimane e se l’opzione di Lewandowski per la Juventus diventerà realtà.