Caso Vlahovic, sorpasso in Serie A: offerta anticipata a gennaio

Il futuro di Dusan Vlahovic non è affatto semplice da usare sul calciomercato: arriva il sorpasso da parte di una big di Serie A

Non è stata l’estate di Dusan Vlahovic. La partenza del serbo, a un certo punto, sembrava quasi scontata, visto il contratto in scadenza a giugno 2026 e nessun accordo trovato dalle parti in causa. Alla fine, però, non è arrivato nessun accordo e soprattutto il bomber si è convinto di restare, portando a casa il lauto stipendio da 12 milioni di euro a stagione totali.

Il caso, però, non è risolto e continua a far discutere. La riapertura della trattativa con la Juve è sempre più difficile, ma la punta sta facendo molto bene in Serie A, dove ha segnato due gol in due partite da subentrante, di cui uno decisivo contro il Genoa. Le big del nostro campionato non mollano la presa.

Calciomercato, le ultime sul futuro di Vlahovic

La sensazione è che le prestazioni di Vlahovic siano indipendenti rispetto al suo futuro. Il serbo continua a dire di essere concentrato solo sul campo e sui gol, ma nel frattempo diversi club si stanno muovendo per tentare di strapparlo alla Juve.

Negli scorsi giorni, si è parlato tanto dell’Inter e della possibilità che Beppe Marotta si inserisca per un colpo sensazionale a parametro zero. Il presidente nerazzurro ha già dimostrato di sapersi muovere in queste situazioni e resta al varco, fiutando la possibilità di migliorare la rosa senza spese per il cartellino.

Certo, da gennaio Vlahovic potrebbe prendere accordi con qualsiasi altro club, quindi i contatti potrebbero iniziare già nelle prossime settimane per tentare di chiudere l’affare. Allo stesso tempo, neanche il Milan ha intenzione di mollare la presa per quello che sarebbe il colpo ideale per l’attacco di Allegri.

Il Milan vuole accelerare per il serbo

I rossoneri hanno tenuto Santiago Gimenez, ma non è arrivata una vera prima punta in grado di occupare al meglio l’area di rigore. Il focus resta su Vlahovic e con una nuova strategia per tentare di chiudere la trattativa.

Infatti, secondo Calciomercato, i contatti verranno interrotti in questa fase per evitare di dare fastidio alla nuova dirigenza della Juve, poi potrebbe esserci un tentativo per anticipare l’affare a gennaio, in modo da bypassare il pressing dell’Inter e non irrigidire i rapporti con i bianconeri.