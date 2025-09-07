Stanno prendendo Chiesa: firma l’ultimo giorno di calciomercato

Escluso dalla lista Champions del Liverpool, Federico Chiesa avrebbe preso una decisione importante in vista del suo futuro.

L’esterno italiano si sarebbe infatti rassegnato all’idea di lasciare l’Inghilterra, nonostante abbia a più riprese ribadito la voglia di giocarsi le sue chances con la maglia dei Reds, mosso anche dall’entusiasmo del gol alla prima di Premier contro il Bournemouth. Nonostante questo, comunque, Arne Slot continua a non ritenere Chiesa un elemento fondamentale della sua rosa, e questo l’italiano non può permetterselo, soprattutto se vuole riconquistare la Nazionale in vista dei prossimi Mondiali.

Stanno prendendo Chiesa sul gong

Federico Chiesa potrebbe lasciare il Liverpool in questi ultimi giorni di calciomercato. Le parti sarebbero al lavoro per trovare la soluzione migliore per il futuro dell’esterno italiano, che continua a scalpitare con l’obiettivo di riconquistare la Nazionale.

In quel di Anfield l’ex Juventus non può assolutamente conciliare volontà ed ambiziosi, motivo per il quale si sarebbe rassegnato all’idea di gettare la spugna e trovare maggiore fortuna altrove. Per un periodo nel corso di quest’estate si è anche parlato, tanto, di Serie A, ma alla fine nessuna delle squadre che si erano interessate a lui hanno approfondito i discorsi con il Liverpool per riportarlo in Italia. Accusato anche questo colpo Chiesa avrebbe aperto ad altre soluzioni estere, finendo nel mirino di un’altra grande società europea, pronta a farsi questo regalo negli ultimissimi giorni di calciomercato.

Stando a quanto riportato dai colleghi di fichajes, infatti, il Besiktas starebbe lavorando per riuscire a portare in Turchia l’italiano, che al momento non avrebbe ancora aperto alla destinazione, ma non è da escludere che le cose possano cambiare, anche perché se vuole riconquistare la Nazionale l’ex Juventus non può permettersi di non giocare.

Chiesa ha trovato squadra: svelato dove giocherà

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere in Turchia, al Besiktas. Stando alle ultime notizie, infatti, il club di Istanbul starebbe pensando di fare sul serio per l’italiano, oramai ai margini del progetto tecnico di Arne Slot.

La soluzione turca, per il momento, non convincerebbe il ragazzo, che potrebbe presto sentirsi col suo entourage per valutare il da farsi in vista di un futuro che non può essere come il presente, fatto di panchine, tribune ed esclusioni, che rischiano di far sparire proprio l’ex Juventus dalle gerarchie del neo CT della Nazionale Gennaro Gattuso. Allo stesso tempo, però, non è da escludere che a prescindere il Besiktas non convinca Chiesa, che comunque si prenderà tutto il tempo necessario per prendere la decisione migliore per il proseguo della sua carriera.