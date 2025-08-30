Chiesa torna in Serie A: firma l’ultimo giorno di calciomercato

Sicuramente in questo inizio di stagione ha trovato più continuità, ma il futuro di Federico Chiesa non sembrerebbe comunque al Liverpool.

Stando alle ultime notizie, infatti, il nazionale italiano potrebbe lasciare la Premier League per fare ritorno in Serie A, dove ad aspettarlo ci sarebbe una grande del campionato italiano pronta e decisa a dargli la giusta fiducia per rilanciarlo in ottica Italia e Mondiale. Al momento ancora nessun accordo sarebbe stato raggiunto col Liverpool, ma la sensazione è che con i tempi si dovrebbe rientrare, anche perché entro l’ultimo giorno di calciomercato Federico Chiesa dovrebbe anche firmare.

Chiesa torna in Serie A

Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere in Serie A. In questo inizio di stagione ha sicuramente trovato più continuità a Liverpool, riuscendo anche a trovare la via del gol, cosa che l’anno scorso non aveva fatto, ma questo non basterebbe per andare ai prossimi Mondiali.

Per questo motivo l’italiano starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di andare via dalla Premier League dopo che alla sua porta avrebbe bussato una grande del campionato italiano, alla ricerca di un profilo proprio come quello dell’ex Juventus per rinforzarsi e sistemare l’attacco una volta e per tutte. Per il momento Chiesa non avrebbe ancora aperto della sistemazione, solamente perché chiede più garanzie in particolare a livello tecnico, ma sistemato questo dettaglio il classe 1997 è pronto a sbloccare il suo ritorno in patria.

Stando dunque a quanto riportato dal collega Ekrem Konur sui suoi canali social, dopo Tsimikas la Roma vorrebbe prelevare dal Liverpool anche Federico Chiesa. Nessun accordo sarebbe stato ancora raggiunto tra le parti, complice la concorrenza sul calciatore, ma la sensazione è che subito dopo la trasferta di Pisa la dirigenza giallorossa velocizzerà il tutto per riuscire ad ingaggiare entro l’ultimo giorno di calciomercato l’ex Juventus.

C’è concorrenza per Chiesa

La Roma non si sente di avere in pungo Federico Chiesa, ma è sicuramente la società più in vantaggio rispetto alle altre nella corsa al classe 1997. Il discorso però è uno: non stiamo più al 30 di giugno, ma al 30 di agosto, quindi tutto può ribaltarsi da un momento all’altro, perché solo la società più veloce riuscirà ad ingaggiare il 14 del Liverpool.

La Roma ha tutte le intenzione di esserlo, ma per Federico Chiesa potrebbe fare un tentativo anche il Napoli, rimasto a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Cagliari orfano di David Neres. Se l’infortunio del brasiliano dovesse risultare essere grave, se entro l’ultimo giorno di calciomercato il trasferimento dell’italiano in giallorosso non è ancora cosa fatta, i campioni d’Italia potrebbero pensare di fare uno scherzetto agli storici rivali capitolini. Staremo a vedere.